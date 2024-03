La version physique de Baldur’s Gate 3 sur Xbox tiendra sur 4 disques

Dans un monde où un Square Enix peut étrangement se vanter d’avoir un Final Fantasy VII Rebirth sur deux disques, afin de montrer à quel point le jeu est généreux, Larian peut aussi faire de même avec l’édition physique de son dernier jeu. Baldur’s Gate 3 est immense, et pour le faire tenir sur disques, il en faut plusieurs. Sur Xbox, on en prévoyait déjà trois (contre 2 sur PS5), mais finalement, quatre disques qui seront inclus dans la version physique du jeu, comme le responsable d’édition Michael Douse l’indique sur X (Twitter) :

Cela s’est donc joué à très peu de choses. Dans le tweet suivant, il affirme que cela pourrait entraîner un retard de production, indiquant au passage que les premiers envois se feront probablement lors de la première semaine d’avril, et non la dernière de mars. Selon le responsables, les versions PC (avec un disque) partiraient en premier.

The Xbox retail version of Baldur’s Gate 3 will indeed have 4 discs, since we’re 500mb over the limit for 3. Only option would have been to cut some content out but that didn’t make sense, so confirming 4. Updating here: https://t.co/xUoKLALyqr https://t.co/A2QQ3lI7y9

— Very AFK (@Cromwelp) March 4, 2024