AG Awards 2023 : Voici les résultats des meilleurs jeux de l’année

Cette année, nous avons légèrement revu notre façon de faire. Si pour l’instant, nous n’avons pas encore les moyens et les connaissances suffisantes pour vous proposer une vraie cérémonie en vidéo ou en direct, nous avons revu notre système de votes ainsi que le libellé de nombreuses catégories, comme vous avez pu le remarquer en décembre. Vous avez été plusieurs milliers à vous manifester, bataillant pour récompenser vos chouchous dans plusieurs catégories.

Voici les résultats de nos AG Awards 2023, notre rendez-vous qui récompense les meilleurs jeux de l’année, avec tout d’abord, les récompenses attribuées par la rédaction d’ActuGaming, puis dans la foulée, vous retrouverez les résultats des votes de la communauté, autrement dit, vous. Alors, qui va succéder à Elden Ring en tant que jeu de l’année ?

Les AG Awards ActuGaming, résultats 2023

Dans un premier temps, voici les récompenses attribuées par notre rédaction après moult débats houleux dans notre équipe. Si certains prix ont été faciles à décerner, d’autres ont été plus compliqués. Il faut dire que l’année 2023 a été très belle pour le jeu vidéo, et on ne vous cache pas que certaines catégories ont été sujettes à des discussions passionnées (et enflammées). Voici catégorie par catégorie les résultats de notre équipe.

Meilleure ambiance horrifique : Alan Wake 2

Une catégorie qui a suscité quelques (rapides) débats entre Resident Evil 4, Dead Space et Alan Wake 2. Si l’on parle d’expérience horrifique pure et simple, les trois avaient leurs arguments (on pense à l’ambiance du remake de Dead Space qui était particulièrement soignée). Mais pour sa très grande maîtrise de la réalisation et son infinie justesse dans l’écriture, c’est Alan Wake 2 qui a remporté le prix chez nous.

Meilleur jeu de course : Forza Motorsport

On ne va pas se mentir, nous avons été quelque peu dubitatif pour cette catégorie. Si Forza Motorsport a de nombreuses qualités, comme ses sensations manette en main, son moteur graphique et son immersion sonore, sa sortie perfectible et l’absence de quelques contenus au lancement nous ont fait douté. Fort heureusement, le studio s’est rattrapé avec de régulières mises à jour pour peaufiner une expérience de base absolument solide.

Meilleur suivi de jeu : Fortnite

Si l’on avait très envie de féliciter CD Projekt pour avoir ravivé la flamme de Cyberpunk 2077 avec son extension et sa 2.0, c’est Fortnite qui a assuré son meilleur suivi selon nous. Alors qu’il y avait une certaine perte de vitesse ressentie par la communauté, il faut avouer que les nombreuses efforts de fin d’année ont payé : si l’on retient le retour de la première, ce sont définitivement les modes Festival, Rocket Racing et surtout LEGO qui ont définitivement clôturer les débats. De vrais jeux dans le jeu !

C’est meilleur à plusieurs : Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder a été une véritable bouffée d’air frais dans l’univers des jeux de plateforme 2D à la Mario. Le jeu brille grâce à sa direction artistique époustouflante, sa conception sonore remarquable et ses idées ingénieuses. L’expérience est d’autant plus enrichissante lorsqu’elle est partagée. Accessible à tous, grâce à des personnages comme Carottin et les Yoshis, les nouvelles fonctionnalités comme la fleur Prodige et les badges, chaque niveau est une fête pour le groupe.

On se tue en ligne : Street Fighter VI

Le genre du jeu de combat retrouve enfin des représentants sérieux depuis ces dernier mois, mais c’est bien Street Fighter 6 qui a su marquer les esprits lors de sa sortie. Malgré un mode Histoire loin d’être parfait, cet opus intègre des bases très solides qui devraient lui permettre d’être un pilier du genre pour les années à venir.

La stratégie avant tout : Pikmin 4

Combinant habilement stratégie en temps réel et exploration, Nintendo a parfaitement renouvelé la licence avec Pikmin 4. Ne vous fiez pas à son caractère mignon car le titre fourmille de bonnes idées comme la gestion du temps ou encore l’utilisation de ces petits êtres colorée aux capacités variées, mais toujours sans le moindre stress. Otchin, le nouveau compagnon canin, ajoute également une nouvelle dimension à l’expérience et surtout une monture de choix.

Meilleur jeu d’action : Hi-Fi Rush

Les aventures de Chai auront fait chavirer notre cœur. Sorti par surprise, Hi-Fi Rush a été la véritable bouffée d’air que l’on avait besoin en 2023. Aucune communication poussive, aucune attention particulière et on finit par se retrouver avec un vrai jeu d’action rythmique qui nous fait passer un excellent moment. Certes, ne le nions pas, nous avons longuement hésité avec Marvel’s Spider-Man 2, qui aurait sans doute tout autant mérité avec sa mise en scène spectaculaire et son rythme qui ne s’arrête pas, mais notre coup de cœur pour cette catégorie s’est arrêté sur Hi-Fi Rush.

Meilleur RPG : Baldur’s Gate 3

C’est probablement la catégorie où le choix a été le plus rapide : Baldur’s Gate 3 s’impose comme une vraie lettre d’amour aux RPG d’antan, une ode à l’émerveillement, où le jeu de rôle est définitivement au cœur de l’expérience. Avec ses nombreux choix à prendre aux conséquences multiples, les diverses relations entre les personnages, sa profondeur de personnalisation et ce sentiment indescriptible d’avoir une vraie aventure à la carte selon nos actions, Baldur’s Gate 3 est indéniablement le grand gagnant ici. Un RPG pur jus comme on en avait plus depuis longtemps.

L’important c’est le voyage : Zelda: Tears of the Kingdom

En matière de voyage, Hogwarts Legacy et Avatar: Frontiers of Pandora auront su émerveiller les fans des franchises éponymes, malgré des défauts évidents. Mais s’il y en bien un qui su se renouveler pour proposer une expérience qui donne envie d’explorer à sa façon, c’est bien Zelda: Tears of the Kingdom. Les nouvelles mécaniques changent complètement notre manière d’appréhender les terres d’Hyrule.

Meilleur jeu indépendant : Sea of Stars

Qu’il est difficile de nommer un titre indépendant au-dessus des autres, tant l’année a été belle. Preuve en est, nous vous avions proposé une sélection de 22 jeux indés à ne pas manquer. Mais difficile de ne pas récompenser Sea of Stars qui transpire l’amour pour les J-RPG d’époque, tels que Golden Sun et Chrono Trigger. C’est simple, tout est maîtrisé, de sa bande-son à son écriture en passant par son gameplay finement huilé.

Les Indeux : The Talos Principle 2

Parmi les catégories inédites de cette année aux AG Awards, il y avait Les Indeux, une récompense qui regroupait toutes les suites de jeux indépendants de l’année. Il faut dire que nombreux ont été les indés à avoir un deuxième épisode. Si Blasphemous 2 et Darkest Dungeon 2 méritaient les félicitations, c’est The Talos Principle 2 qui sort du lot selon nous. Une aventure à vous faire perdre la tête, qui fait encore mieux que sa première aventure.

Plus belle plume : Baldur’s Gate 3

Si les aventures de notre écrivain torturé dans Alan Wake 2 étaient très bien écrites, la palme de la plus belle plume revient néanmoins à Baldur’s Gate 3. Une approche différente là où le titre de Remedy excelle dans son fil rouge et son univers, Baldur’s Gate 3 nous met littéralement à genou quand il est question d’écrire un personnage et surtout, d’assurer une cohérence dans la multiplicité des choix disponibles. C’est tout bonnement ahurissant de voir un tel panel de ramifications aussi cohérentes.

Un régal pour les oreilles : Octopath Traveler 2

Non, nous n’avons pas passé des heures sur cette catégorie (si). Comme chaque année, la meilleure bande-son suscite de vifs dans la rédaction. Et même si Octopath Traveler 2 est, selon nous, celui qui mérite le plus son titre, on vous avoue qu’il a été difficile de mettre de côté Final Fantasy XVI et son incroyable univers sonore, l’incroyable thème de Zelda: Tears of the Kingdom, l’ambiance globale de Baldur’s Gate 3 et bien d’autres. Avec Octopath Traveler 2, Yasunori Nishiki signe une très belle composition que l’on adore réécouter après avoir fini le jeu.

Pus beau coup de crayon : Dordogne

A croire que Dordogne était fait pour coller à ce nom de catégorie. Production bien française, le titre est un jeu d’aventure qui nous raconte l’histoire de Mimi, une jeune femme qui revient dans sa région natale. Si le titre avait quelques écueils, comme sa facilité ou sa durée de vie, il nous a cependant mis une véritable claque quant à sa direction artistique, avec une aventure entièrement dessinée à l’aquarelle.

Made in France par AG French Direct : Chants of Sennaar

En tant que producteur de l’AG French Direct, cette catégorie nous tient à cœur. La France est un vivier d’incroyables talents, comme nous le montrent les studios locaux et notamment les créateurs de Chants of Sennaar. Jeu d’énigmes et d’exploration qui se base sur le mythe de la Tour de Babel, le titre va au-delà d’une simple aventure en ayant un réel message à passer sur le barrière de la langue.

Adaptation de l’année : The Last Of Us

Adapter un jeu vidéo désormais culte pour bon nombre de fans PlayStation et qui dispose déjà d’un scénario fort et des personnages attachants n’est pas une mince affaire. Pourtant, la série The Last of Us a su briller par sa réalisation en nous faisant suivre les premières étapes de Joël et Ellie avec des scènes marquantes et un scénario captivant, avec quelques prises de liberté pour approfondir son casting et son univers.

Good boy de l’année : Torgal (Final Fantasy XVI)

Que vous soyez team chat ou team doggo, le résultat est unanime : Torgal a été notre Good boy de l’année. Cette nouvelle catégorie apporte un peu de légèreté à nos AG Awards mais l’on tenait aussi à récompenser ces compagnons qui apportent un gros plus à notre épopée. Et Torgal est assurément celui que l’on aimerait avoir à nos côtés pour partager une histoire aussi épique que celle de Final Fantasy XVI.

Personnage de l’année : Astarion (Baldur’s Gate 3)

Qui n’a pas succombé au charme du vampire le plus charismatique de ces dernières années ? Le choix était rude entre tous les personnages mémorables de Baldur’s Gate 3, mais c’est bien le suceur de sang qui représente sans doute le mieux le jeu, grâce à sa personnalité complexe, son humour glaçant et son charisme magnétique

Doublage VF Marvel’s Spider-Man 2

Encore une nouvelle catégorie pour cette année : tout comme notre récompense Made in France, on tenait à récompenser les artistes qui ont donné leurs voix dans la langue de Molière. Selon nous, c’est Marvel’s Spider-Man 2 qui s’est démarqué cette année. Produit par la société Keywords Studios France, on y retrouve les excellentes performances de Donald Reignoux en Peter Parker, Jessica Monceau qui donne sa voix à Mary Jane Watson, Grégory Lerigab en tant que Miles Morales sans oublier l’inoubliable voix de Stefan Godin pour J. Jonah Jameson.

J’en attendais rien et je suis quand même déçu : Gollum

On ne va pas se mentir : on n’attendait pas grand chose initialement autour de The Lord of the Rings: Gollum. Les multiples reports, les premières images ternes et la première prise en main compliquée, les espoirs étaient bas. Pourtant, on était tout de même curieux de voir ce que pourrait rendre une aventure auprès de Gollum avec un voyage inédit dans Les Terres du Milieu. Mais le jeu a réussi à être encore plus catastrophique que ce à quoi on pouvait s’imaginer. Bon à être oublié dans les Mines de la Moria.

Meilleur jeu VR : Synapse

Si nous ne sommes pas un média très focalisé sur la réalité virtuelle, nous avons tout de même tenu à tenir une catégorie dédiée. Si Asgard’s Wrath 2 aurait sans doute mérité le titre de meilleur jeu VR, il est malheureusement sorti trop tard et ne sera donc éligible que l’année prochaine. Nous avons récompensé Synapse, un FPS qui avait quelques écueils mais dont le gameplay ultra frénétique est particulièrement satisfaisant. Une approche réussie et maîtrisée que l’on a beaucoup apprécié.

Remake le moins fainéant : Resident Evil 4 Remake

Comme on dit : il y a le bon et le mauvais remake. Le mauvais remake, c’est un jeu déjà existant, y revient. Le bon remake, c’est un jeu déjà existant, y revient.. mais c’est bon un remake ! Et ça, Capcom a su très bien le faire avec Resident Evil 4 qui revient avec une version modernisée qui tient ses promesses.

Meilleur jeu Cozy : Fae Farm

Nouvelle catégorie de cette année, le jeu cozy. Un terme qui désigne ce jeu que l’on a envie de relancer sans trop se prendre la tête pour quelques sessions chill. Fae Farm propose une simulation agricole pleine de magie. Pas dénué de défauts, le titre reste mignon et coloré avec de nombreux éléments de conforts. Une récompense disputée avec Moonstone Island, que l’on a découvert bien trop tardivement pour être vainqueur ici.

Meilleur jeu mobile : Honkai Star Rail

Après un Genshin Impact devenu un vrai phénomène, HoYoverse a su montrer qu’il était le roi du gacha avec un Honkai Star Rail plus typé JRPG et plein de bonnes idées malgré un modèle économique qui peut rebuter. Plus jouable sur mobiles que son grand frère, Honkai Star Rail s’est vite imposé comme un nouvel incontournable du genre.

Jeu le plus attendu de 2024 : Final Fantasy VII Rebirth

Si 2023 a été une belle année, 2024 s’annonce tout aussi grandiose. On ne va pas se mentir, élire notre jeu le plus attendu a été compliqué. En ne se basant que sur les titres confirmés pour 2024, Hollow Knight Silksong n’était donc plus éligible. Et il a fallu relancer les dés. Si l’équipe est très curieuse de découvrir ce qu’un ambitieux monde ouvert Star Wars donnera et comment Capcom va bonifier Dragon’s Dogma, c’est finalement Final Fantasy VII Rebirth qui gagne la palme du titre le plus attendu. De peu, soyons honnêtes. Après avoir redécouvert cet épisode culte dans cette première partie, on a très hâte de voir comment les événements vont être dépeints dans ce second acte.

Jeu de l’année 2023 : Baldur’s Gate 3

Si l’année 2023 a été une très belle année pour le jeu vidéo, Baldur’s Gate 3 réussit tout de même à être au-dessus du lot. Un titre qui aura fait chavirer le cœur de notre rédaction, aussi bien pour son casting de personnages mémorable que pour son incroyable cohésion dans ses choix ou ce sentiment qu’il dégage en nous, à savoir, se sentir vraiment maître de nos destin et libre de construire l’aventure à notre guide. Et on vous explique pourquoi Baldur’s Gate 3 est le GOTY avec un article dédié.

Les AG Awards de la communauté, les résultats de VOS votes

Après nos récompenses, les vôtres : ici, vous retrouvez les récompenses attribuées par vous suite au sondage que nous avons lancé en décembre dernier. Vous retrouverez ainsi le vainqueur par communauté suivi des deux jeux qui clôturent le podium. Cela vous permet de connaître le Top 3 des résultats, tout en ayant le % pour vous faire une idée de l’écart avec les suivants et voir s’il y a eu des victoires écrasantes (ou non).

Meilleure ambiance horrifique

Alan Wake 2 (48,5%) Dead Space Remake (25,7%) Resident Evil 4 (17,9%)

Meilleur jeu de course

Forza Motorsport (45,4%) The Crew Motorfest (25%) F1 23 (9,4%)

Meilleur Suivi de jeu

Cyberpunk 2077 (50,9%) Fortnite (17,5%) Final Fantasy XIV (15,9%)

C’est meilleur à plusieurs

Super Mario Bros. Wonder (33.9%) Baldur’s Gate 3 (26%) Diablo IV (10,9%)

On se tue en ligne

Street Fighter VI (34.4%) Mortal Kombat 1 (18%) Party Animals (14.9%)

La stratégie avant tout

Pikmin 4 (27,4%) Fire Emblem Engage (24,1%) Dune Spice Wars (16,7%)

Meilleur jeu d’action

Marvel’s Spider-Man 2 (29,3%) Hi-Fi Rush (15,7%) Final Fantasy XVI égalité Star Wars Jedi Survivor (14%)

Meilleur RPG

Baldur’s Gate 3 (66.3%) Sea of Stars (12.4%) Starfield (11.1%)

L’important, c’est le voyage

Zelda: Tears of the Kingdom (42,6%) Hogwarts Legacy (26,5%) JUSANT (12,2%)

Meilleur jeu indépendant

Sea of Stars (39,7%) Dredge (13,5%) Chants of Sennaar (12,5%)

Les Indeux

Blasphemous II (21,1%) The Talos Principle 2 (20,9%) Everspace 2 (15%)

Plus belle plume

Baldur’s Gate 3 (53,2%) Alan Wake 2 (26,3%) Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (7%)

Un régal pour les oreilles

Final Fantasy XVI (25,7%) Baldur’s Gate 3 (17,5%) Hi-Fi Rush (14,9%)

Doublage VF

Marvel’s Spider-Man 2 (38,6%) Zelda: Tears of the Kingdom (16,7%) Alan Wake 2 (13,9%)

Plus beau coup de crayon

Baldur’s Gate 3 (20,7%) Dordogne (20,6%) Super Mario Bros. Wonder (14,9%)

Adaptation de l’année

The Last of Us (44,6%) Super Mario Bros. Le Film (35,2%) NieR Automata Ver1.1A (8%)

J’en attendais rien et je suis quand même déçu

The Day Before (22,5%) The Lord of the Rings: Gollum (20,8%) Forspoken (19,7%)

Meilleur jeu mobile

Terra Nil (29,4%) Final Fantasy VII Ever Crisis (24,8%) Honkai: Star Rail (24%)

Meilleur jeu VR

Horizon Call of the Mountain (40,3%) Assassin’s Creed VR Nexus (18,4%) Humanity (18,3%)

Remake le moins fainéant

Resident Evil 4 (43,4%) Dead Space (19,9%) Star Ocean The Second Story R (15,1%)

Cozy de l’année

Disney Dreamlight Valley (39,8%) Dordogne (24,2%) Fae Farm (11,9%)

Good-boy de l’année

Torgal (Final Fantasy XVI) – 26,6% BD-1 (Star Wars Jedi: Survivor) – 25,7% Scratch (Baldur’s Gate 3) – 21,4%

Personnage de l’année

Astarion (Baldur’s Gate 3) – 34.4% Zelda (Zelda: Tears of the Kingdom) – 20.3% Miles Morales (Marvel’s Spider-Man 2) – 13,8%

Meilleur jeu français

Assassin’s Creed Mirage – 23,9% Chants of Sennaar – 12,9% Have a Nice Death – 12,7%

Jeu de l’année

Baldur’s Gate 3 (54.1%) Zelda: Tears of the Kingdom (14%) Marvel’s Spider-Man 2 (12.2%) Alan Wake 2 (10,3%) Hi-Fi Rush (5.2%) Super Mario Bros. Wonder (4.2%)

Jeu le plus attendu 2024

Star Wars Outlaws Final Fantasy VII Rebirth Dragon’s Dogma 2 Black Myth Wukong Hellblade II

Encore une fois, merci pour votre soutien tout au long de l’année. Merci d’avoir participé à nos AG Awards 2023, en espérant que votre chouchou ait gagné dans l’une des catégories. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans la section commentaire et l’on vous donne rendez-vous en fin d’année pour une nouvelle édition des AG Awards, avec qui sait, une vraie cérémonie de remise en vidéo (qui sait ?). En attendant, comptez sur nous pour couvrir les sorties à venir tout au long de 2024.