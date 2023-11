Baldur’s Gate 3 : La superbe édition physique du jeu est annoncée, voici ce qu’elle contient

Embracer : Déjà plus de 900 personnes licenciées, 15 projets annulés et des reventes de studios en vue

Embracer : Déjà plus de 900 personnes licenciées, 15 projets annulés et des reventes de studios en vue

Sega n’a pas l’intention de se faire racheter et tease une nouvelle fois des adaptations de Yakuza et Persona

Sega n’a pas l’intention de se faire racheter et tease une nouvelle fois des adaptations de Yakuza et Persona

Assassin’s Creed Mirage : le New Game + et le mode Permadeath arrivent en décembre

Assassin’s Creed Mirage : le New Game + et le mode Permadeath arrivent en décembre

EA Sports FC 24 dévoile la neuvième Team Of The Week

EA Sports FC 24 dévoile la neuvième Team Of The Week