Azure Striker Gunvolt 3 arrivera sur Switch l’année prochaine

Après deux épisodes sortis sur Nintendo 3DS, la série Azure Striker Gunvolt s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch avec Azure Striker Gunvolt 3. La New Game + Expo nous a permis d’en apprendre un petit peu plus sur le titre avec une nouvelle vidéo pour ce troisième épisode.

Hiroki Miyazawa rejoint le staff

Cela fait plus de cinq ans que Azure Striker Gunvolt 2 est sorti sur 3DS, et sa suite va encore prendre un peu de temps avant de nous parvenir. On apprend en effet que Azure Striker Gunvolt 3 ne sera disponible qu’en 2022 sur Nintendo Switch.

En plus de cette nouvelle et du gameplay qui est présenté dans la vidéo, Inti Creates annonce que Hiroki Miyazawa, directeur de la série Bloodstained: Curse of the Moon, rejoint l’équipe en tant que « action director ». Il officiera donc aux côtés de Keiji Inafune et de Yoshihisa Tsuda pour ce troisième volet, qui arrivera l’année prochaine.