Sorti en accès anticipé sur l’Epic Games Store et Xbox One, Ooblets est un titre indépendant que l’on attendait depuis un petit moment. Avec son style tout mignon, il s’agit d’un jeu de simulation qui mélange composantes de jeu de rythme et RPG. Développé par seulement deux personnes, il offre beaucoup de belles choses. On vous le présente dans cette nouvelle vidéo tirée de notre chronique Indie Story.