StarCraft: Remastered et StarCraft II débarqueront sur le Xbox Game Pass dès le mois de novembre

Il est sans doute encore trop tôt pour espérer un nouvel épisode de la licence, mais Xbox veut néanmoins capitaliser dessus pour ajouter un gros nom à son Xbox Game Pass.

Phil Spencer a donc profité de la conférence dédiée au Tokyo Game Show pour faire une annonce assez surprenante, celle concernant l’arrivée de StarCraft: Remastered et StarCraft II au sein de l’abonnement. Précisions néanmoins qu’il s’agit là des paliers Xbox Game Pass PC et Xbox Game Pass IUltimate. Le nouveau parlier Standard est donc exclu, puisque le jeu n’est de toute façon jouable que sur PC.

Pour rejouer à ces deux grands classiques via l’abonnement, il faudra simplement attendre le 5 novembre prochain. Est-ce que cela est le signe que Xbox pourrait relancer la série de Blizzard dans une futur plus ou moins proche, ça, ça reste à voir…

“It’s about damn time…” for @Starcraft and StarCraft II to be on @XboxGamePass! Fight for the future of the universe starting on November 5. pic.twitter.com/2JvZuJU142

— Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) September 26, 2024