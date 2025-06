Au Japon, la Nintendo Switch 2 établit un nouveau record en faisant mieux que la PS2

Mario Kart World démarre aussi en trombe, en toute logique

Sur le sol japonais, personne n’avait jusqu’ici réussi à faire mieux que la PS2 lors d’un lancement de consoles. La console de Sony avait démarré avec plus de 630 000 ventes en une semaine selon le magazine Famitsu, et voici maintenant que la Switch 2 pulvérise ce record en affichant 947 931 consoles vendues de son côté, soit presque trois fois plus que la Nintendo Switch à son époque. C’est donc tout bonnement le meilleur lancement d’une console au Japon.

Et forcément, c’est Mario Kart World qui profite le plus de ce très gros score. Famitsu indique que le jeu s’est vendu à 782 566 exemplaires en une semaine, lui permettant de réaliser le meilleur lancement japonais pour un jeu Mario Kart, rien que ça. Ces chiffres englobent le bundle où le jeu est vendu avec la console, même si Famitsu a pour habitude de ne prendre en compte que les ventes au format physique.

On notera également que le second jeu le plus plébiscité de la semaine sur ce territoire est Rune Factory: Guardians of Azuma, aussi bien sur Switch que sur Switch 2, avec des ventes cumulées des deux versions à plus de 55 000 exemplaires. Le classement complet est disponible chez Gematsu.