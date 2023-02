Atlus annonce Etrian Odyssey Origins Collection sur Switch et PC

La série Etrian Odyssey a fait les beaux jours de la DS et de la 3DS pour de nombreux amateurs de labyrinthes et de cartographes. On s’attendait plus à un nouvel opus sur Switch pour son retour, mais on se contentera d’une collection des trois premiers opus remasterisés.

Si vous avez du temps devant vous

Lors du dernier Nintendo Direct, Atlus a donc annoncé Etrian Odyssey Origins Collection réunissant les trois premiers jeux de la série : Etrian Odyssey I, Etrian Odyssey II et Etrian Odyssey III. Tous les trois bénéficieront d’un filtre HD histoire de profiter d’une petite cure de jouvence. Si vous ne connaissez pas la licence, sachez qu’il s’agit d’un « Dungeon Crawler ». Il est question ici de parcourir des labyrinthes et de les cartographier afin de progresser. Cela s’accompagne bien sûr de combats aléatoires auxquels vous devrez faire face grâce à une équipe de héros que vous pourrez recruter et customiser à loisir via leurs rôles et leurs compétences à débloquer.

Cette collection propose d’ailleurs 24 nouvelles illustrations pour ces personnages ainsi que de nouvelles options de difficulté (les jeux sont assez corsés il est vrai) sans doute pour atténuer un tant soit peu les phases de grind. Une nouvelle fonctionnalité propose aussi de cartographier automatiquement les zones explorables, mais honnêtement ce sera passer à côté d’une des meilleures parties de ces aventures.

Atlus oblige, nous aurons droit à des portraits issus des licences Persona, Shin Megami Tensei et Soul Hackers 2 en bonus de précommande :

Joker et Ringo pour Etrian Odyssey I

Demi-Fiend et Teddie pour Etrian Odyssey II

Nahobino et Aigis pour Etrian Odyssey III

Malgré son côté très old-school, Etrian Odyssey est une franchise qui mérite le coup d’œil et nous sommes personnellement ravis de la revoir sur Switch. N’oublions pas non plus les superbes musiques de Yuzo Koshiro (Street of Rage, Ys, ActRaiser…) qui apportent beaucoup à l’ambiance de ces jeux. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du dernier opus en date sorti sur 3DS en 2019, Etrian Odyssey Nexus.

Etrian Odyssey Origins Collection sortira sur Switch et PC le 1er juin prochain.