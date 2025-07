Atelier Yumia se met aux couleurs de Tekken 8 avec une nouvelle mise à jour

Yumia Mishima entre sur le ring

Après un crossover avec Tales of Graces f, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée collabore aujourd’hui avec Tekken 8 pour un DLC gratuit. Il met en place une série de quêtes pour faire face à un drôle d’ennemi, tout en nous permettant d’obtenir le costume de Reina pour le personnage de Yumia, avec un nouveau coup de grâce qui rend hommage au jeu de combat. On retrouve même un accessoire perruque pour ressembler à Heihachi, si vous voulez rire un bon coup.

Ce DLC gratuit arrive en même temps que d’autres payants, avec le « Fantasy Academy Costume Set » pour agrandir encore un peu plus votre garde-robe, tandis que le pack « The Art of Aladiss » donne accès à de nouvelles recettes et des modèles inédits. Tout cela peut aussi être récupéré directement pour les possesseurs du Season Pass.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Nintendo Switch.