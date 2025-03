Voici 6 raisons de jouer à Atelier Yumia, le JRPG qui mêle monde ouvert et alchimie

Une histoire plus sombre et mature

Cette fois-ci, Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée adopte une tonalité plus adulte et mature. Le jeu propose une intrigue plus complexe où Yumia enquête sur les raisons pour lesquelles l’alchimie, autrefois au cœur de la prospérité du puissant empire Aladissien, est désormais prohibée. Ce contexte politique et social ajoute une dimension plus profonde au récit, invitant les joueurs à réfléchir sur les conséquences de l’abus de pouvoir et sur les limites morales de la science et de l’alchimie. En explorant les vestiges d’une civilisation brillante aujourd’hui en ruines, on est confronté à des thèmes matures tels que la responsabilité, l’héritage familial et le poids des secrets du passé.

Mais un jeu qui reste détente

Malgré cette trame de fond plus adulte, Atelier Yumia reste fidèle à l’essence cozy et relaxante qui a fait la renommée de la série. L’expérience du jeu mise sur une atmosphère agréable et apaisante, et offre de nombreuses activités secondaires réconfortantes. La récolte de ressources dans les paysages variés du continent d’Aladiss reste au cœur du gameplay, tout comme la possibilité d’améliorer et de décorer la base de Yumia à sa guise. En plus, la progression du mode histoire se fait à son propre rythme. Sans pression donc !

La mécanique phare de la série, l’alchimie, est plus que jamais au centre du jeu. Profonde mais accessible, elle invite les joueurs et les joueuses à combiner des éléments pour créer des objets utiles, puissants ou simplement décoratifs. Grâce à un système intuitif et riche en possibilités, la synthèse d’objets devient rapidement addictive, tout en restant suffisamment flexible pour permettre aux nouveaux d’aborder cet aspect à leur rythme, sans pression. Cette liberté de progression contribue grandement à l’ambiance apaisante du jeu. Et qu’est-ce qu’on apprécie y jouer pour s’aérer l’esprit !

Des personnages attachants

Mais Atelier, c’est également une série qui met en avant un riche casting de personnages. On pense bien évidemment à ses visages principaux, à l’instar de Ryza dans la dernière trilogie, que l’on avait beaucoup apprécié. Ici, la protagoniste, Yumia Liessfeldt, apporte une dimension nouvelle à la série grâce à son âge plus mûr (21 ans) et à une personnalité particulièrement nuancée. Curieuse, déterminée, mais aussi empreinte d’une certaine sensibilité face au mystère entourant sa mère, Yumia est un personnage profondément humain auquel on s’attache facilement. Sa quête personnelle se mêle harmonieusement aux enjeux plus larges du récit, la rendant encore plus attachante et crédible.

Autour d’elle gravitent des personnages secondaires tout aussi réussis, comme la timide Lenja, le fougueux Rutger ou encore Flammi, son assistante d’exploration. Chacun apporte ses propres nuances à l’intrigue, mais ce n’est pas tout : cet épisode propose un rythme plus posé, ce qui permet de mieux apprécier son casting de personnages et de nouer de vraies relations amicales. Un sentiment soutenu par des quêtes optionnelles pour en apprendre plus sur eux et leur passé. Assurément l’une des grandes forces du jeu.

Une licence qui a de l’expérience

Depuis sa création il y a plus de 25 ans, la série Atelier s’est imposée comme une référence incontournable des JRPG. Chaque épisode propose une expérience originale tout en conservant les fondamentaux appréciés par les fans. Autant vous dire qu’après toutes ses années, le studio Gust connait sa formule et excelle quand il est question de proposer une aventure marquante.

D’ailleurs, en plus de la petite surprise de fin qui vous attend à la fin de cet article, Atelier Yumia marque également un tournant significatif, puisqu’il s’agit du premier épisode à paraître sur les consoles Xbox. Un choix presque logique pour Junzo Hosoi, le producteur du jeu, qui s’est confié à nous lors d’une interview être un fan de longue date de la Xbox et avoir longtemps souhaité voir la série Atelier arriver sur cette plateforme.

Un monde rempli de mystères

Le continent d’Aladiss, toile de fond de cette aventure, offre un univers riche et vaste à explorer, rempli de mystères et d’opportunités de découverte. Construit comme un véritable open world, il invite les joueurs et joueuses à voyager librement entre régions variées, allant des forêts luxuriantes aux étendues désertiques, en passant par des villes animées et des ruines anciennes chargées d’histoire.

Chaque zone possède une identité visuelle marquée et propose ses propres défis, créatures et ressources uniques. Il faudra alors percer peu à peu les secrets des ruines aladissiennes, témoignages silencieux d’une civilisation disparue. Cette richesse incite à l’exploration constante et contribue largement à prolonger le plaisir de jeu. Surtout que son monde ouvert est très agréable à parcourir et figure sans doute parmi les plus rafraichissants de la série.

La liberté laissée renforce ce sentiment d’immersion, donnant constamment envie d’explorer davantage pour découvrir tous les secrets de cet univers fascinant. L’exploration est d’autant plus plaisante qu’elle est directement liée à la mécanique d’alchimie, les ressources découvertes enrichissant les possibilités de synthèse. Tout est d’ailleurs très fluide, avec des déplacements dynamiques de notre héroïne mais aussi une exploration souvent renouvelée, à base d’énigmes à résoudre, de chasses aux montres, de coffres cachés et bien d’autres.

Et en français !

Dernière raison de craquer sur cet excellent JRPG et pas des moindres : Atelier Yumia bénéficie d’une traduction intégrale en français. Si cela peut sembler naturel aujourd’hui, il faut rappeler que ce confort n’était pas systématique dans les précédents volets si l’on met de côté le second épisode d’Atelier Ryza. Et on le sait que trop bien, c’est sans doute l’argument ultime pour les personnes qui ont un peu de mal avec l’anglais. Une excellente nouvelle qui permettra de découvrir toutes les subtilités du scénario, d’apprendre plus facilement les mécaniques et de s’attacher encore plus aux personnages.

En bref, Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée parvient ainsi à proposer un renouvellement de sa formule, notamment avec son ton plus mature, mais tout gardant son expérience de jeu apaisante et réconfortante. Que vous soyez un habitué de la licence Atelier ou que vous découvriez la série pour la première fois (et il est tout à fait possible de commencer avec celui-ci), ce nouveau volet arrivera à vous séduire sans mal. Une aventure riche et passionnante pour tous les amateurs de JRPG, disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Nintendo Switch.