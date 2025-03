Atelier Yumia explose les records et réalise le meilleur démarrage pour la saga Atelier

Le studio Gust et Koei Tecmo annoncent en effet avoir atteint les 300 000 exemplaires vendus pour Atelier Yumia, sorti le 21 mars dernier. Cela en fait le jeu Atelier qui s’est le plus rapidement vendu à ce jour et reflète un accueil chaleureux réservé à ce dernier opus particulièrement ambitieux.

We are pleased to say that #AtelierYumia is the fastest-selling game in the Atelier series! 🎉

— KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) March 28, 2025