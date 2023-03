Le premier Atelier Ryza va être adapté en anime, diffusion prévue pour cet été

La saga Atelier Ryza s’apprête à trouver sa conclusion avec la sortie du dernier épisode, Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key. La série Atelier s’est trouvé une véritable coqueluche avec Ryza, qui a été assez populaire pour avoir droit à sa propre trilogie jusqu’à afficher 1,6 millions d’exemplaires vendus, en attendant la sortie du troisième opus à la fin du mois. De quoi donner des idées au studio Gust et à Koei Tecmo, qui ont annoncé une adaptation en anime pour le JRPG.

Le premier jeu adapté en anime

Le tout premier Atelier Ryza, aussi appelé Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, va donc lui aussi être adapté sur petit écran grâce au studio Aniplex. Un teaser nous a été présenté ce week-end, afin d’avoir un aperçu de ce à quoi Ryza et sa bande vont ressembler. On notera que Kazuki Yanagawa reprendra ici du service après s’être occupé de la bande-son du jeu original.

Cet anime arrivera relativement tôt puisqu’il est prévu pour la saison de l’été 2023, à une date encore inconnue. On devrait en apprendre plus à son sujet lors de l’Anime Japan 2023 le 26 mars prochain, puisqu’un panel consacré à l’anime aura lieu.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key sera quant à lui disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 le 24 mars prochain.