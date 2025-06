Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian sortira en septembre sur PC, PS5 et Switch

Pas de traduction française en vue ?

Si Atelier Yumia ne vous suffisait pas, vous aurez droit à une autre dose d’Atelier en 2025. Gust vient d’officialiser la date de sortie de cet Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, qui arrivera dans le monde entier le 26 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Une version PS4 est aussi prévue, mais elle ne sortira qu’au Japon.

Contrairement à Atelier Yumia qui représente le vrai futur de la série, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian est un épisode plus « traditionnel » qui mettra d’ailleurs pas mal de personnages de la saga à l’honneur (comme Sophie ou Totori), en dehors des deux nouveaux protagonistes, Rias et Slade.

Cette première est une jeune femme enjouée qui a pour but de rouvrir le magasin de son grand-père au sein de la ville de Hallfein, qui a connu une véritable catastrophe. Slade aussi aura des choses à faire dans ce village, en essayant de donner du sens aux dernières paroles de son père. Si Rias sera très douée en alchimie, Slade sera quant à lui équipé d’un outil lui permettant d’aller dans d’autres dimensions.

Cet épisode proposera donc la recette classique des Atelier, avec un ingrédient supplémentaire : celui de gérer la reconstruction de Hallfein. Vous pourrez ainsi redonner des couleurs à la ville tout en gérant de très près votre propre magasin avec les matériaux récoltés et vos découvertes en alchimie.

Et pour celles et ceux qui se poseraient la question : non, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian n’a pas l’air de comporter de traduction française si l’on en croit la page Steam du jeu, contrairement à Atelier Yumia. Quand on vous dit qu’il s’agit d’un épisode old-school.