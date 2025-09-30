Test Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian – Un opus pour les fans de longue date ?

6.5

Jaquette d'Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian
Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian
pc
ps5
switch

Date de sortie : 26/09/2025

  • Un retour aux sources avec un gameplay plus traditionnel
  • Système d’alchimie riche et addictif
  • Un aspect gestion (boutique + ville) bien intégré
  • Les attaques combinées durant les combats
  • De nombreux personnages emblématiques de la saga
  • Scénario simpliste
  • Pas de traduction française
  • Facile dans l'ensemble
  • Visuellement daté
  • Des dialogues parfois trop nombreux et verbeux
6.5

Avec Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, Gust livre un épisode qui mise clairement sur la nostalgie et le retour aux sources, tout en y intégrant quelques trouvailles comme la reconstruction d’Hallfein et les combats à base d’actions multiples. L’alchimie reprend une place centrale et se montre particulièrement riche et addictive, soutenue par une gestion économique bien pensée. En revanche, l’aventure souffre d’un scénario simpliste, d’un manque de traduction française et d’une réalisation visuelle en retrait par rapport à Atelier Yumia. Si vous avez apprécié ce dernier et que vous cherchez un RPG plus classique dans l’esprit des anciens opus, Resleriana saura vous séduire.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

