ASUS lance sa nouvelle gamme de smartphones orientés gaming avec le ROG Phone 7

Un smartphone paré pour le jeu, à condition d’en mettre le prix

ASUS a profité de son événement For Those Who Dare qui a eu lieu hier pour mettre en avant le ROG Phone 7 et sa déclinaison haut de gamme ROG Phone 7 Ultimate, présenté tous les deux comme des smartphones pensés pour le jeu.

Ce qui se voit directement à leur look, pas forcément des plus sobres même si on a vu pire dans le domaine. Ce qui intéressera surtout les joueurs et les joueuses, c’est de savoir ce qui se cache à l’intérieur de ces deux smartphones, avec un écran AMOLED de 165 Hz, 16 Go de RAM et un processeur Snapdragon 8 Gen 2 de 3,2 GHz pour afficher les derniers jeux du moment en toute fluidité.

Histoire que tout cela ne fasse pas fondre vos mains en jouant, ASUS a intégré un système thermique GameCool 7 censé éviter les surchauffes de l’appareil, avec une dissipation thermique qui devrait être efficace. On nous promet également des boutons haptiques AirTrigger à régler nous-mêmes et un son 2.1 qui sera encore plus qualitatif avec l’accessoire AeroActive 7 (vendu tout de même 109,99 €), notamment pour les basses.

Le ROG Phone 7 Ultimate aura une petite particularité en plus par rapport au modèle de base avec un écran couleur matriciel ROG Vision qui sera à l’arrière du smartphone, et qui pourra afficher des informations simples comme la durée de votre batterie ou les appels entrants.

Pour un tel appareil, il va falloir sortir la carte bleue, comme on pouvait s’en douter pour un smartphone ASUS. La version 16 Go de RAM / 512 Go de stockage est affichée à 1 199 €, tandis que la version 12 Go / 256 Go de RAM est un peu moins chère, à 1 029 €. Pour le ROG Phone 7 Ultimate, comptez 1 429 €, sachant que le smartphone est vendu avec l’AeroActive 7. Pour le moment, seul le site d’ASUS propose les smartphones à la précommande.