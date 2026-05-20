Test Logitech G512 X 75 – Un clavier gaming hybride convainquant ?

Sur le marché des claviers gaming haut de gamme, difficile aujourd’hui d’innover sans tomber dans le gadget. Entre les modèles Hall Effect ultra compétitifs, les claviers custom toujours plus premium et les références gaming traditionnelles, les fabricants semblent tous suivre les mêmes tendances. Avec le Logitech G512 X 75, Logitech essaye justement de sortir du lot avec une approche hybride assez inédite. Un pari convaincant pour ce clavier gaming premium vendu à 189,99€ ?

Conditions de test : nous avons pris en main le clavier durant deux semaines (1 semaine avec les switch mécaniques et une autre en installant des switchs analogiques) aussi bien pour le gaming que pour le travail de bureau. Logitech nous a également le repose poignet compatible (et vendu séparément). Une ²version avec le pavé numérique est également proposée : G512 X 98.

Design

Visuellement, le G512 X 75 ne cherche clairement pas la sobriété. Logitech opte ici pour un design très gaming, avec des accents violets sur la version noire et une alternative blanche accompagnée de touches turquoise. La firme propose également un repose-poignet transparent qui offre un petit confort supplémentaire (mais pas indispensable) et permet surtout de mettre en avant les lumières RGB. Une signature visuelle plutôt réussie, surtout dans une pièce sombre où l’éclairage diffuse efficacement sur le bureau. Le rendu est franchement réussi, mais un accessoire facturé autour des 40€ pour un clavier premium de ce calibre paraît difficile à justifier.

L’appareil embarque également deux molettes dédiées au volume et à la gestion de l’éclairage RGB. A l’avant, nous avons aussi un bouton pour le mode gaming (qui bloque certaines touches quand vous l’activez comme la touche Windows) et le bouton de balayage analogique qui vous indique les où se trouve vos switchs analogiques. De bonnes idées qui apporte un vrai confort d’utilisation au quotidien.

Du côté des keycaps, on retrouve du PBT double injection, ce qui est un bon point pour la durabilité et la lisibilité. Le principal souci sa construction est le châssis qui est entièrement en plastique. À ce niveau de prix, on aurait aimé avoir quelque chose de plus rigide. Sachez également que Logitech G512 X 75 est uniquement filaire, ce qui pourra rebuter certains.

Malgré ces ecueils, ce qui le distingue vraiment, c’est son concept hybride. L’idée est simple : proposer un clavier capable de mélanger des switchs mécaniques classiques et des switchs analogiques TMR sur une même base. Une proposition qui cherche autant à séduire les joueurs compétitifs que les utilisateurs plus attachés aux sensations d’un clavier mécanique traditionnel.

Logitech pousse ici très loin l’idée du clavier « à la carte » pour les utilisateurs curieux de faire du custom sans bricolage compliqué et des switchs analogiques. Ainsi, le clavier embarque directement :

un espace de rangement pour les switchs supplémentaires

des extracteurs intégrés dans les pieds du clavier

un système de détection automatique des switchs

plusieurs anneaux SAPP permettant de gérer une double activation sur certaines touches

L’ensemble est extrêmement bien pensé. Même quelqu’un n’ayant jamais touché à un clavier de peut rapidement comprendre comment modifier sa configuration. Sur ce point, Logitech réussit clairement son pari et propose probablement l’une des expériences les plus accessibles du marché pour découvrir les switchs analogiques. On pestera tout de même envers les extracteurs qui peuvent devenir embêtant si l’on pivote souvent son clavier (ce qui est notre cas pour le gaming/traitement de texte).

Il faut néanmoins garder en tête que G512 X 75 n’est pas un clavier entièrement analogique. Seules 39 touches peuvent accueillir des switchs TMR, principalement situées sur la partie gauche du clavier ainsi que les flèches directionnelles. Logitech fournit d’ailleurs seulement 9 switchs analogiques dans le support situé à l’avant.

L’idée derrière ce choix est compréhensible car la majorité des joueurs utilisent essentiellement les touches ZQSD, Shift, Ctrl ou la barre espace dans les jeux compétitifs. Ce parti pris est assez intelligent dans la mesure où l’on peut agencer le confort de frappe selon l’utilisation ou le jeu, toutefois il est aussi logique que certains trouvent cela bizarre de ne pas avoir la même sensation de frappe partout ou bien de devoir sans arrêt changer les switchs.

Performances et Logiciel

De notre côté, nous avons adhéré au concept. La frappe est agréable, bien que relativement sonore comme on peut s’y attendre avec des claviers mécaniques. Du côté des switchs analogiques TMR, les performances sont excellentes. Rapid Trigger, réglage de l’activation entre 0,1 et 4 mm, double action selon la profondeur d’appui… toutes les fonctionnalités attendues sont présentes via Logitech G Hub.

A noter d’ailleurs que le logiciel est l’un des plus propres du marché avec une interfaces claire et agréable à l’œil (et régulièrement mis à jour). Il profite également de nombreuses indications pour vous initier à la personnalisation de votre machine. C’est aussi là que vous pourrez explorer tout le potentiel lumineux qui vaut clairement le détour, et qui s’accompagne de nombreuses options pour trouver votre bonheur.

En jeu, notamment sur les FPS compétitifs récents comme Battlefied 6 (un peu moins sur un Counter-Strike 2), le gain en réactivité se ressent immédiatement. Les déplacements gagnent en précision et le Rapid Trigger apporte cette sensation de fluidité désormais très recherchée sur les claviers modernes. Nous l’avions expérimenté sur d’autres claviers concurrents et il est vrai qu’il est aujourd’hui difficile de s’en passer.

Le clavier peut également fonctionner avec un polling rate allant jusqu’à 8000 Hz, ce qui garantit une latence minimale. Encore une fois, Logitech G512 X 75 ne sera pas pour tous les profils, mais sa singularité et son degré de personnalisation est en accord avec cette exigence au niveau du hardware que l’on peut rechercher sur des jeux compétitifs.