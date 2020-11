L’Art du Pixel & Du Pixel au Réel : Retour sur le nouveau format de Third Editions

Dans ces colonnes, nous vous avons habitués à retrouver un éditeur plutôt prolifique dans la littérature traitant du jeu vidéo. Oui, nous parlons bien de Third Editions, dont nous vous parlions encore en octobre avec un livre sur La Saga Yakuza et un autre sur les mystères de Fullmetal Alchemist. Cette fois-ci, cependant, nous allons nous tourner vers le tout nouveau, mais très prometteur, format de l’éditeur avec L’art du Pixel : SNES et Voyagez au Japon, du pixel au réel.

Une association de ces deux ouvrages peut surprendre, mais cette décision vient du fait qu’ils sont tous deux présentés dans un format 240×240, loin de l’habituel 160×240 avec lequel l’éditeur nous a toujours transporté. Quoi qu’il en soit, les deux ouvrages seront traités indépendamment ci-après. Dans le premier, Christine Bauer et Robert Banner cherchent à nous ramener à nos souvenirs d’enfance, du temps de l’apogée vidéoludique de Nintendo, tandis que le second ouvrage, signé de la plume de Gaël Berton, a plutôt vocation à nous montrer le Japon tel qu’il est réellement, une fois que l’enrobage du jeu vidéo a disparu.

Ces deux ouvrages ne sont, dès lors, pas qu’un simple format. Ils sont plutôt le lancement d’une nouvelle idée et une nouvelle façon de captiver le joueur qui sommeille en nous. Third Editions, si longtemps accroché à sa tradition du texte intégral se lance dans l’imagerie et la photographie ? Il était évident que nous allions participer à ce voyage (non pas au Japon) pour donner notre petit avis là-dessus !

L’Art du Pixel : SNES

Dans leur ouvrage de 272 pages, Christine et Robert se lancent dans l’appel de vos souvenirs, ils cherchent à titiller votre nostalgie. C’est donc un voyage 100 % illustré dans nos mémoires d’enfants et adolescents qui commence, pour nous plonger dans tous ces jeux qui ont bercé notre enfance. Car oui, c’est bien là la première force de cet ouvrage : sa capacité à faire ressurgir à chaque page ces reliques de notre passé, des jeux comme on en fait plus aujourd’hui.

Nous remontons à une époque où personne ne parlait de dématérialisé, de PlayStation Plus ou encore de All Access. C’était la bonne vieille époque où chaque jeu était savouré durant des semaines entières, sans internet, à éplucher chaque pixel de la map pour trouver le moindre petit objet, le moindre petit détail qui nous comblerait de joie (oui, je suis nostalgique, et alors ?). Une époque où, généralement, on ne s’achetait pas six jeux à la semaine, mais plutôt six à l’année (ça, ça me manque moins étrangement).

Évidemment, nous parlons d’un ouvrage estampillé du logo Third, et ce n’est alors pas qu’une simple imagerie pour trentenaires, mais bien une œuvre qui a des choses à nous raconter. Et parmi ces choses, nous retrouvons notamment quelques jeux phares tels que The Legend of Zelda, Street Fighter II, Sim City, ou encore Mega Man. Mais ce n’est pas tout, puisque d’autres licences qui se sont éteintes ou effacées avec le temps ont aussi leur place, comme Parodius ou Secret of Evermore. Et même s’il manque sans doute l’un ou l’autre de ces jeux marquants, cette mini-bible illustrée est suffisamment complète pour parler à tous.

Tous les genres sont représentés, avec de la plateforme, de l’action-aventure, mais aussi et surtout du RPG. Si les illustrations pixelisées sont du plus bel effet, il faut aussi souligner l’excellent travail des deux auteurs, qui viennent ponctuer chaque élément d’explication, permettant de comprendre comment un genre a été pensé, développé, et comment certaines licences telles que Dragon Quest ont pu s’imposer avec le temps. Bref, cet ouvrage n’est pas que visuel et son côté « écrit » est tout aussi qualitatif que l’imagerie fait rêver.

Un premier livre très accrocheur donc, qui parvient en plus à faire dans l’originalité (pour l’éditeur), en nous invitant par moments à savourer quelques illustrations double-page pour encore plus de plaisir de vieux (et vieilles). Bref, Christine Bauer et Robert Banner frappent fort pour leur entrée dans le catalogue des auteurs de l’éditeur francophone.

Voyagez au Japon : Du Pixel au Réel

Dans cet ouvrage de 208 pages, Gaël Berton revient sur ce qui est sans doute le pays le plus fantasmagoré par les fans de jeux vidéo : le Japon. Avec un titre très évocateur, Voyagez au Japon – du Pixel au Réel, cet ouvrage, le second pour l’auteur chez Third après l’œuvre de Hayao Miyazaki, revient sur le pays du Soleil-Levant, son contexte géopolitique, sa culture, mais aussi son encrage profond avec l’univers vidéoludique.

Oui, ce livre vous permettra d’en savoir plus sur le pays et un éventuel voyage en terres nippones, avec le prix, les lieux à visiter et autres. Mais c’est aussi un superbe recueil qui vous permettra d’en savoir plus sur ces lieux inspirés de décors japonais, ou tout simplement retravaillés pour pouvoir s’y balader manette en main. Ainsi, Ghost of Tsushima, The World Ends With You, ou encore Tomb Raider passent sous l’œil expert de l’auteur, qui nous en fait une présentation, tout en nous le comparant à la vie réelle, quels sont ces décors que Neku Sakuraba parcourt en compagnie de Shiki Misaki ?

Mais aussi, quelle est cette vie nocturne plus vraie que nature que nous fait découvrir la série Yakuza ? Quelle est cette culture qui nous échappe et qui est à l’origine même du personnage de Star Fox ? Oui, Voyagez au Japon – Du Pixel au Réel est ce genre d’ouvrage, un ouvrage qui, par l’association du texte et de l’image, nous transmet un savoir qui nous était peut-être inconnu, celui du décor géopolitique, culturel et économique qui a fait naître tant de ces licences qui font battre notre cœur depuis des années, des décennies.

Si tout est superbement illustré, et raconté d’une plume tout aussi qualitative, ce recueil revient également sur un élément très important : la culture du Japon et son impact dans le jeu vidéo, ainsi que le jeu vidéo et son impact sur la culture du Japon. L’auteur revient alors sur les nombreux parallèles qui existent entre le jeu vidéo nippon et la culture nippone, nous parlant ainsi de Suikoden, Sekiro, ou encore Onimusha.

C’est donc une préparation au voyage vers les terres sacrées du Japon, mais aussi un voyage complet à travers son histoire et sa culture, via le jeu vidéo, que nous propose Gaël. Oui, ce livre est incroyable, et oui il convainc aisément son lecteur. Reste à savoir s’il s’agit aussi d’un bon guide pour qui franchit le pas et prend l’avion jusque-là.

Faut-il craquer pour la nouvelle « gamme » de Third Editions ?

Dans un premier temps, sachez que L’Art du Pixel – SNES est proposé au prix de 34,90€, tandis que Voyagez au Japon, Du Pixel au Réel l’est quant à lui au prix de 29,90€. Une différence de prix qui se justifie sans doute par le nombre de pages présentes dans les deux ouvrages.

Ces deux livres sont excellents, tant par les illustrations qui s’y trouvent que par les textes rédigés par les différents auteurs à l’œuvre. Tout est intéressant et offre un véritable panorama, tant de l’époque de la Super Nintendo que de la manière dont culture nippone et jeu vidéo s’influencent l’un l’autre.

Enfin, le travail d’édition de Third est toujours d’aussi bonne facture. Lancer un nouveau format n’est jamais chose aisée, mais l’exercice est réussi avec brio en ce qui les concerne. On espère alors voir d’autres ouvrages de ce genre venir compléter nos bibliothèques déjà si bien remplies.

Pour tous les amateurs de livres de qualité, et amoureux du catalogue de Third Editions, ces deux nouveaux ouvrages ont tout à fait leur place auprès des autres. Fans du Japon et nostalgiques de l’époque de SNES, c’est aussi l’occasion pour vous de dévorer de magnifiques illustrations et photos, tout en profitant de quelques éclaircissements bienvenus sur tout un tas de sujets. Bref, nous recommandons !