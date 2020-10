Fullmetal Alchemist – Derrière la porte de la vérité : Présentation et avis sur le livre de Third Editions

Après un détour très réussi par La Saga Yakuza, nous allons nous pencher sur un autre ouvrage estampillé Third Editions. Ce dernier traite également d’une œuvre nippone qui tient à cœur à nombre d’occidentaux : Fullmetal Alchemist. Signé de la plume d’Hiromu Arakawa, également connue pour Silver Spoon et Arslan, la mangaka a su se faire un nom au fil des années.

Écrit par Mariela González, l’ouvrage revient sur la carrière de cette grande artiste, tout en mettant en lumière son travail pour créer l’univers qui lui a valu cette renommée planétaire et l’alchimiste de métal qui incarnera sa réussite durant pas moins de 27 volumes.

Bien évidemment, si la carrière de miss Arakawa est présentée, c’est avant tout FMA qui intéresse dans ce livre. Création du manga, des séries d’animation, des autres produits dérivés mais surtout des personnages et thématiques, tout passe sous l’œil critique et averti de Mariela. Voyons ensemble si le traitement de tout ceci par cette dernière est à la hauteur de la dessinatrice originaire d’Hokkaido.

Rapide retour FMA, la gloire d’Hiromu

Parmi les amateurs de mangas, rares sont ceux qui n’ont jamais posé le regard sur les aventures papiers ou animées de l’alchimiste de métal. Outre son trait d’une grande qualité et des personnages marquants, Hiromu Arakawa a également su sortir de la masse grâce à un autre élément fort de son œuvre : les thématiques.

Avant tout, Fullmetal Alchemist est l’histoire de deux frères autodidactes, apprenant l’alchimie : Edward et Alphonse Elric. L’alchimie est un processus de transmutation où, pour chaque chose obtenue, il faut en donner une autre de même valeur. C’est ce que les alchimistes appellent le « principe d’équivalence ». Réalisant une transmutation taboue, les deux frères échouent à ressusciter un mort et perdent alors leurs corps, l’entièreté pour l’un qui deviendra alors une âme habitant une armure, et un bras et une jambe pour l’autre.

Ces derniers continueront de vivre grâce à la technologie et l’ingéniosité de leurs voisines. Oui, mais voilà, Edward a désormais la capacité de transmuter sans effectuer de cercles de transmutation, ce qui lui vaut une certaine renommée parmi les alchimistes. Se mettant à la recherche de la pierre philosophale pour retrouver leurs corps, les deux frères rejoignent les rangs de l’armée dans l’espoir de trouver des indices sur l’emplacement de ladite pierre.

Mais là où un simple voyage initiatique aurait pu prendre place, Fullmetal Alchemist traite des éléments bien plus profonds que le simple accomplissement de soi. La folie, le remord, la perte, la dictature, l’inhumanité, et bien d’autres thèmes sont au centre de l’histoire développée par Hiromu Arakawa. Et alors que les deux frères se font de nouveaux alliés, mensonges et découvertes rencontrent leur chemin, jusqu’à mettre en péril la société dans laquelle ils ont toujours vécu. Après tout, tout n’a-t-il pas toujours été que mensonges ?

Un ouvrage d’une qualité sans surprise

Sans surprise, l’ouvrage de Mariela Gonzálza tourne autour de trois grands axes de lecture, comme c’est souvent le cas dans les ouvrages publiés chez Third Editions. Ces axes sont la création de l’œuvre, son univers et le décryptage de l’œuvre étudiée et ses adaptations. Fullmetal Alchemist – Derrière la porte de la vérité ne fait évidemment pas exception à la règle de l’éditeur.

Avec pour toile de fond la création d’Hiromu Arakawa, ce livre ne pouvait pas faire dans la dentelle. C’est pourquoi Mariela revient sur les racines de Fullmetal Alchemist, en traitant de la naissance de son univers et de la place occupée par ce dernier dans le Shônen en général. C’est également l’occasion pour la jeune femme de revenir sur la place de la femme dans le monde du manga avant la réussite de plusieurs dessinatrices, ainsi que les stéréotypes de genre qui ont poussé Arakawa à se faire temporairement passer pour un homme aux yeux des lecteurs.

Dès lors, ce livre est également un sympathique outil de critique de la société et de ses préjugés. Sans parler de la mine d’information qu’il représente pour les fans d’Edward, Alphonse, Roy, Hawkeye et des autres. Nous retiendrons, notamment, l’aspect décryptage de haute voltige. Mariela nous présente les personnages pour ce qu’ils sont : des humains imparfaits, loin des standards vertueux que le Shônen est parfois capable de nous servir. Les nombreuses références aux conflits européens depuis le milieu du XIXème siècle et la crédibilité de l’alchimie comme imaginée par la mangaka sont également traités avec exactitude, offrant ainsi un livre complet et précis, non loin d’une bible FMA.

Évidemment, l’ouvrage comporte aussi son lot d’informations sur les adaptations de l’œuvre papier. Ainsi, Mariela revient sur les deux animes, les films, les OAV ou encore romans, jeux vidéo et live action. De quoi fournir une belle vue d’ensemble aux curieux qui n’ont jamais touché aux autres formats que celui délicieux du papier et de l’encre.

Cependant, sachez que tout cet excellent livre ne le serait pas sans la superbe plume de son auteure, ainsi que sa capacité d’analyse, de synthétisation et d’explication. De ce fait, si ce livre rend hommage à Hiromu Arakawa de la plus belle des manières, il faut aussi saluer le travail d’exception de Mariela González. L’équipe de Third Editions ne s’est pas trompée en acceptant son ouvrage, qui en plus de présenter deux superbes couvertures (la standard et la first-print), propose aussi un contenu des plus intéressants.

Faut-il craquer pour Fullmetal Alchemist – Derrière la porte de la vérité ?

Fullmetal Alchemist – Derrière la porte de la vérité est donc un très bon livre, levant le voile sur l’œuvre éponyme d’Hiromu Arakawa. Entre thématiques, univers, personnages, adaptations et construction du récit, Mariela n’oublie aucun des points importants à aborder pour comprendre les tenants et aboutissants de ce grand manga.

Avec maturité et en des termes compréhensibles de tous, l’auteure pose ainsi sur papier l’ensemble des sujets sur lesquels pouvaient encore s’interroger les fans de tous horizons. Et puis, du long de ses 192 pages, l’ouvrage a bien le temps de revenir sur à peu près en assez de détails pour que l’on ne se questionne plus sur rien.

Ainsi, nous pouvons conclure en soulignant la qualité de l’ouvrage. Ce dernier représente un puits de connaissances important pour les fans de la série. Nous le conseillons donc à tous ceux qui ont adoré l’histoire créée par Hiromu Arakawa et celles et ceux qui aimeraient s’y replonger, ou simplement désireux d’en savoir plus sur les coulisses de sa création.