Arknights Endfield : À quelle heure le gacha sera-t-il disponible en France ?

Quand Arknights Endfield sera-t-il disponible ?

On a beau voir des titres similaires fleurir toute l’année, Arknights Endfield parvient malgré tout à se démarquer du reste par son ambition. Et c’est pour cela qu’il est autant attendu par des millions de personnes, à en juger les préinscriptions.

Si vous voulez faire partie des premières personnes à jouer à la version 1.0 du jeu, il faudra donc être là à l’heure. Arknights Endfield sera disponible en France dès le 22 janvier à 4 heures du matin. Autant dire qu’il faudra être matinal pour être là dès l’ouverture des serveurs, mais ça, les habitués du genre connaissent bien étant donné que c’est souvent à cette heure précise que les mises à jour d’autres jeux (comme ceux de HoYoverse) ont lieu.

Comment prétélécharger Arknights Endfield ?

Vous pouvez également prendre un peu d’avance en prétéléchargeant Arknights Endfield, ce qui vous fera gagner de nombreuses heures si votre connexion n’est pas optimale. Vous pouvez le faire dès aujourd’hui via le client du jeu, disponible sur le site officiel. Mais ça, c’est si vous jouez sur PC. Rendez-vous sur l’App Store ou le Google Play pour le prétélécharger sur mobiles, tandis qu’il est aussi possible de le prétélécharger via le PlayStation Store de la PS5.

Voici l’espace dont vous aurez besoin pour télécharger Arknights Endfield sur les différentes plateformes :

PC: 50 Go (40 Go supplémentaires pour l’extraction des fichiers)

50 Go (40 Go supplémentaires pour l’extraction des fichiers) iOS & Android : 25 Go

: 25 Go PS5 : 60 Go

Quelles sont les configurations PC recommandées pour jouer à Arknights Endfield ?

Si vous souhaitez jouer à Arknights Endfield sur PC, assurez-vous d’abord d’avoir la configuration qui sera capable de faire tourner le jeu dans de bonnes conditions. Voici les configurations PC recommandées pour Arknights Endfield :

Configuration minimum

Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

: Windows 10/11 64 bits DirectX : 11.1 ou supérieure

: 11.1 ou supérieure Processeur : Intel Core i5-9400F ou équivalent

: Intel Core i5-9400F ou équivalent Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou équivalent

: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou équivalent RAM : 16 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

: Windows 10/11 64 bits DirectX : 11.1 ou supérieure

: 11.1 ou supérieure Processeur : Intel Core i7-10700K ou équivalent

: Intel Core i7-10700K ou équivalent Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 ou équivalent

: NVIDIA GeForce RTX 2060 ou équivalent RAM : 16 Go

Arknights Endfield sera disponible sur PC, PS5, iOS et Android.