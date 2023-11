Arizona Sunshine 2 : Le jeu VR avec des zombies lâche 15 minutes de gameplay sanglantes

Tranchons du zombie

Plus beau, plus ambitieux, plus nerveux, Arizona Sunshine 2, c’est tout comme le premier mais en mieux. Enfin, à première vue : s’il faudra attendre encore décembre pour concrétiser les sensations manettes en mains, le studio Vertigo Games nous fait de belles promesses ici. Le jeu nous fera suivre notre protagoniste connu à travers une nouvelle campagne solo en compagnie de Buddy, le meilleur ami que l’on puisse avoir (logique, c’est un chien).

Le titre sera également jouable en coopération et vous pourrez faire une campagne à deux joueurs. Egalement, un mode Horde sans fin sera jouable jusqu’à quatre. Bonne nouvelle, le titre sera cross-platform, ce qui vous permettra de vous confondre peu importe le support où vous et vos amis allaient jouer. Enfin, le studio rappelle que du contenu sera déployé après le lancement, avec trois cartes en plus pour le mode horde.

Arizona Sunshine 2 sera disponible sur PlayStation VR2, Steam VR et Meta Quest 2 le 7 décembre 2023. Il sera également déployé sur Meta Quest 3 à la même date avec une mise à jour nécessaire pour profiter d’une meilleure résolution. Un autre patch suivra fin décembre pour profiter d’autres améliorations, notamment les effets d’ombres dynamiques sur les objets en mouvement. Pour en savoir plus sur le titre, on vous invite à consulter notre interview du Game Director.