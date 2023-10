Arizona Sunshine 2 zigouillera des zombies à la pelle le 7 décembre

Ça va découper du zombie pour noël

Suite directe du premier volet tout en reprenant ses mécaniques, Arizona Sunshine 2 est toujours développé par le studio Vertigo Games situé au Pays-Bas. On y retrouve notre héros avec son chien Buddy qui part à la recherche d’éventuels survivants, avec toujours un ton léger et décalé, où l’objectif reste bien sûr de poutrer des zombies. Plus grand, plus beau et plus approfondi, ce sont les promesses de ce nouveau volet.

Aujourd’hui, le studio dévoile une nouvelle bande-annonce, cette fois-ci centrée sur le gameplay. Rassurant pour les joueurs et les joueuses, qui commençaient un peu à s’impatienter d’en voir plus. Après tout, l’équipe a été plutôt avare en images jusqu’à présent. D’ailleurs, on avait pu y jouer il y a quelques semaines, l’occasion de vous partager un premier avis positif, malgré quelques réticences.

L’autre information majeure à retenir, c’est la date de sortie : c’est désormais officiellement confirmé, Arizona Sunshine 2 sortira le 7 décembre 2023. Il sera disponible sur PlayStation VR2, Meta Quest et Steam VR. La coopération est également bien confirmée dès le lancement, pour jouer en bonne compagnie (ou pas). Les précommandes numériques viennent d’être lancées.