ARC Raiders est le jeu le plus recherché sur Google cette année, voici le top 10

Quelques nouvelles licences rendent le public curieux

On aurait naturellement pu s’attendre à ce que GTA 6 décroche la première place facilement, mais l’absence de communication de la part de Rockstar fait que le titre n’est qu’à la septième place de ce classement des jeux les plus recherchés en 2025 sur Google. Le champion de cette catégorie est une surprise sur laquelle personne n’aurait pu miser en début d’année, à savoir ARC Raiders. Pourtant sorti il y a peu de temps, le jeu a suscité beaucoup d’attention, et dépasse ainsi Battlefield 6, qui est juste derrière lui.

Voici le classement complet des jeux les plus recherchés sur Google cette année :

ARC Raiders Battlefield 6 Strands Split Fiction Clair Obscur: Expedition 33 Path of Exile 2 GTA 6 Légendes Pokémon Z-A Minecraft Roblox

Saluons donc aussi la performance de Split Fiction et de Clair Obscur: Expedition 33, deux autres nouvelles licences qui parviennent à s’imposer chez le grand public avec un effet de curiosité qui n’a cessé de croître. Et si jamais vous vous demandez ce qu’est Strands, il s’agit là d’un jeu de mots croisés en ligne proposé par le New York Times, et qui est donc régulièrement cherché via Google.