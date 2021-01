Attendu pour le 12 fevrier prochain sur Switch, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury se fait attendre, en particulier pour la deuxième partie de son titre qui cache un nouveau contenu inédit par rapport à la version originale Wii U. Le titre est donc plus qu’un portage puisque Nintendo semble avoir fait beaucoup d’efforts pour le rendre attractif même pour ceux qui l’auraient déjà complété à l’époque. Nous avons pu l’essayer en avant-première afin de vous donner un premier avis.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué aux 4 premiers mondes de Super Mario 3D World et nous avons fait nos premiers pas dans Bowser’s Fury principalement en mode dock mais aussi en mode portable. Le tout en solo et coop en local uniquement.

On donne sa moustache au chat

Malgré le non-succès de la Wii U que l’on connaît, Super Mario 3D World était l’un des titres qui portaient la console à bout de bras avec sa qualité de « jeu signature » qui accompagne les différentes consoles de la firme. Depuis la Nintendo 64, ces jeux de plateforme en 3D ont rarement déçu et restent encore des références en la matière. Il suffit de constater l’énorme succès de la récente compilation Super Mario 3D All-Stars. C’est encore le cas ici avec ce bouillon d’inventivité que ce soit au niveau du level design et du gameplay.

En parcourant les différents niveaux des quatre premiers mondes, une chose est claire, aucun ne se ressemble dans leurs approches. C’est en plus à chaque fois fun, bien rythmé et bourré de surprises en tout genre qui viennent en rajouter une couche. Les objets de cet opus participent grandement à ce renouvellement constant avec les cerises qui permettent de se dédoubler ou encore la vedette de cet opus, le costume chat qui nous octroie des compétences de matou comme la grimpette sur les murs ou encore les coups de griffes.

Nintendo montre encore une fois qu’il détient une recette imparable pour que l’on apprécie les parcours quel que soit notre profil de joueur. Et même si graphiquement, il n’a pas vraiment changé par rapport à la Wii U, il conserve une belle esthétique colorée et chatoyante. En revanche, Nintendo en a profité pour faire de petites retouches appréciables en accélérant les mouvements de Mario lorsqu’il saute ou qu’il grimpe en mode chat.

En outre, l’un des ajouts les plus importants est sans nul doute le mode en ligne pour jouer jusqu’à 4 joueurs au titre. C’était d’ailleurs l’un des gros reproches de la version Wii U qui ne proposait que du local. Avec cette version Switch, nous avons enfin les deux.

Bowser dans une colère noire

Malgré un recyclage énorme de la part de Nintendo pour ses titres Wii U et d’autres licences en tout genre, il faut avouer que la firme fait à chaque fois l’effort de rajouter un petit quelque chose en plus. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury reprend donc le modèle des remasters sur 3DS comme Mario & Luigi : Voyage au centre de Bowser + L’épopée de Bowser Jr. Sauf que cette fois-ci, il semblerait que nous ayons droit à un contenu beaucoup plus garni.

Bowser’s Fury se ressent dès le départ comme un mélange entre Super Mario 3D Word et Mario Odyssey dans la mesure où l’on retrouve de la plateforme purement en 3D mais sans ce brave Cappy. La collecte de lunes est remplacée ici par les Astres félins qui sont disséminés un peu partout. Après nos quelques pas dans l’aventure, et sans dévoiler toutes les surprises, on peut d’ores et déjà s’avancer en affirmant que ce contenu supplémentaire offre une vraie plus-value par rapport à tout ce ce que l’on a pu voir auparavant en matière de remaster.

L’animal fétiche est encore plus mis à l’honneur avec des monstres et des décors aux couleurs de nos félins préférés. On garde les différents costumes du jeu original même si l’on peut cette fois-ci les stocker pour plus de confort. Bowser Jr fait office de compagnon de route durant ce nouveau périple même si l’on peut paramétrer l’IA pour qu’il nous aide un peu, beaucoup ou pas du tout. Un second joueur peut également prendre la manette pour nous accompagner mais l’expérience en duo ne semble pas aussi concluante qu’à quatre avec 3D World.

Durant l’exploration de ce nouveau terrain de jeu, Bowser vient donc déverser périodiquement sa furie pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais heureusement Mario dispose d’une arme secrète pour se transformer en Super Mario Chat. Il peut ainsi se battre à armes égales avec son ennemi de toujours, cependant nous reviendrons sur ce mode inédit plus en profondeur lors de notre test final. Finissons avec une petite touche sympathique en parlant du mode photo avec lequel on s’est pas mal amusé et qui promet d’être une fonctionnalité incontournable ici qui va alimenter les réseaux sociaux (en chats notamment).