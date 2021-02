Super Mario 3D World + Bowser’s Fury dévoile son trailer de lancement

Plusieurs années après être sortir sur WiiU, Super Mario 3D World revient sous le nom de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Switch, avec du nouveau contenu en prime. Attendu par tous les fans du moustachu, le jeu dévoile aujourd’hui son trailer de lancement, puisqu’il est maintenant dans toutes les boutiques.

Une version corrigée et enrichie disponible dès maintenant

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury nous proposera donc l’aventure que l’on connait déjà mais avec de nombreuses améliorations de gameplay, en plus d’un contenu massif en plus, qui est totalement inédit. Bowser déchaine sa rage dans cette nouvelle aventure, qui regorge de choses à faire et de nouveaux défis à accomplir.

Pour l’occasion, nous vous avons préparé un guide complet qui revient sur la localisation de tous les Astres Félins, afin de vous aider à finir le jeu à 100%

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est disponible sur Nintendo Switch.