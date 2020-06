Aperçu Relicta – Un puzzle-game spatial qui semble prometteur ?

Premier titre développé par le studio espagnol Mighty Polygon, le puzzle-game Relicta devrait sortir cette année sur PC et Xbox One et vous plongera dans un univers de science-fiction, qui n’est pas sans rappeler l’univers de Portal. Combinez magnétisme et gravité pour résoudre les nombreuses énigmes qui jalonneront votre aventure sur une Lune terraformée avec, en toile de fond, une mystérieuse entité nommée Relicta, qui n’a visiblement pas dévoilé tous ses secrets.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu jouer durant un peu plus d’une heure sur une version bêta de Relicta sur PC. Nous avons eu accès à deux zones du jeu et avons pu découvrir les différentes mécaniques de gameplay.



Un puzzle-game avec un drame en toile de fond

À peine le jeu lancé, vous voilà plongé sans trop d’explications dans ce qui semble être une base lunaire dans la peau d’une scientifique : Docteur Angelina Patel. Dès les premières minutes de jeu, vous découvrirez le Relicta : entité isolée au niveau d’une salle dont il ne faut approcher sous aucun prétexte, ou tout du moins avec les précautions nécessaires. Mais, suite à une défaillance critique de cette isolation, le Docteur Patel s’approchera un peu trop de l’entité afin de sauver sa fille. Suite à cet événement, vous subirez un bond dans le passé, plus précisément deux ans plus tôt, et vous pourrez débuter votre exploration.

Dès le début, ce qui frappe dans Relicta, ce sont les graphismes. En effet, il faut préciser que ce puzzle game est le premier jeu développé par Mighty Polygon, studio de développement tout droit venu de Valence en Espagne. Et, pour un premier titre, la qualité graphique est frappante, qui plus est dans le genre puzzle game. Que ce soit dans le biome forêt ou bien environnement enneigé, les deux biomes accessibles durant cette bêta, les graphismes frappent, dans le bon sens. Ajoutez à cela le fait que ce titre se joue en vue à la première personne, et vous obtiendrez une immersion optimale ! Relicta serait un candidat idéal à une version en réalité virtuelle !

Le titre de Mighty Polygon n’est pas seulement un puzzle game, mais une aventure à part entière où les énigmes ponctueront votre exploration et votre découverte de cette Lune terraformée, avec en toile de fond : comprendre ce qu’est cette entité Relicta, ce que sont ses pouvoirs et surtout, pourquoi votre fille se retrouve-t-elle en danger. Le tout, avec des personnages très charismatiques. Et si, toutes les données ne vous sont pas dévoilées dès le début du jeu, l’existence de collectibles vous permettra d’en apprendre assez rapidement sur l’univers, pour peu que vous preniez le temps de les découvrir.

Quand magnétisme et gravité ne font plus qu’un

Côté gameplay et mécanique de jeu, Relicta marque par son originalité. En effet, pour résoudre les différentes énigmes que vous rencontrerez sur votre chemin, vous allez devoir jouer sur le magnétisme et sur la gravité :

Magnétisme négatif : symbolisé par une aura bleue

: symbolisé par une aura bleue Magnétisme positif : symbolisé par une aura rouge

: symbolisé par une aura rouge Gravité : symbolisée par la couleur jaune

Chaque énigme vous demandera d’activer différents portails grâce à des blocs, certains nécessitant un seul bloc pour s’ouvrir, d’autres deux ou trois. Assez simple sur les premières énigmes, le challenge va rapidement se corser puisque vous allez devoir jouer sur le magnétisme et la gravité des blocs pour débloquer l’accès à la zone suivante. Mais, pas uniquement. En effet, en plus de devoir jouer sur ces variantes, il va falloir, dans de nombreuses énigmes, avoir un très bon timing pour faire passer un bloc d’une zone à une autre.

De plus, chaque portail nécessite un certain nombre de blocs sur différentes plateformes pour être ouvert. L’accès à certains blocs est parfois bloqué par d’autres portails. Vous allez devoir jouer sur le magnétisme et la gravité de chacun des blocs pour les débloquer et pouvoir les utiliser pour ouvrir les autres portails. Des téléporteurs sont également disponibles pour faire apparaître les blocs dans des endroits dédiés.

Toutes les énigmes seront basées sur ce système de blocs et de portails. Pour autant, Mighty Polygon semble avoir réussi à proposer une variété dans les mécaniques de gameplay pour ne pas lasser, et pour pousser le joueur dans ses retranchements afin de comprendre comment débloquer un accès.

À noter que nous n’avons bien évidemment pas eu accès à la totalité du jeu, Relicta étant encore en développement. Reste à savoir si cette variété dans les énigmes est valable tout au long du jeu. Si elles arrivent à se réinventer tout au long de l’expérience vidéoludique, en gardant toujours cette mécanique de blocs et de portails, le pari sera réussi.