Anthem propose un vaste monde ouvert, dans lequel les freelancers peuvent voler et réaliser tout un tas de missions. Il est parfois judicieux de prendre quelques minutes pour s’aventurer dans les moindres recoins que cache le monde imaginé par BioWare. Sinon, il existe notre guide pour éviter de perdre du temps et ainsi récolter tout ce qu’il est possible de rajouter à votre codex.

Où sont les points de vue ?

Cette vidéo de quelques minutes pourraient en intéresser plus d’un. Powerpyx vous révèle les différentes positions des points de vue présents à la sortie du jeu. Il est possible de voir vos points précédemment récoltés dans le menu Bibliothèque > Divers > Points de vue.

Un point de vue est en réalité une petite mallette posée sur un support en pierre. Après son activation, une courte vidéo du panorama se déclenche. Récupérer ces 10 points de vue permet de compléter le trophée/succès : Exploration poussée – Terminez tous les défis d’objets collectionnables de Bastion.

