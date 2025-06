Retour dans les années 90 avec le Resident Evil-like Ground Zero

Le survival-horror à l’ancienne n’est pas mort

Caméras fixes, bruitages marqués, créatures inquiétantes et couloirs sombres… Si on associe ces éléments, on peut être amené, à condition de ne pas être trop jeune, aux premiers Resident Evil. La franchise de Capcom a beaucoup évolué depuis, se frottant notamment à la première personne, mais le style « old-school » plaît toujours aux développeurs indépendants.

Mieux encore, il existe actuellement une tendance visant à refaire des jeux en leur offrant une esthétique proche des jeux PlayStation 1 tout en profitant d’un meilleur rendu et d’une fluidité optimale. On se souvient notamment du très plaisant Hollowbody, sorti l’année dernière.

Ground Zero : le Resident Evil indé au look PS1

Se déroulant dans une Corée du Sud dévastée, Ground Zero met les joueurs au défi de découvrir la vérité derrière le mystérieux impact de météorite qui a détruit le pays et transformé tous les êtres vivants en créatures monstrueuses. Deux mois plus tard, une fois la poussière de l’impact retombée et les orages électriques calmés, une agente d’élite sud-coréenne et son acolyte canadien sont dépêchés sur place pour enquêter, peut-on lire dans le descriptif Steam du jeu.

Pistolets, mitraillettes et autres fusils à pompe seront bien de la partie, mais pas seulement. Notre héroïne dispose également de lames accrochées à ses bottes afin de lâcher ses meilleurs coups de pied retournés. L’esthétique PS1 pourra repousser un certain nombre de joueurs, mais on se retrouve réellement face à un titre qui ravivera de nombreuses sensations chez les plus anciens. Pas de dates de sortie ni de version console annoncées pour le moment,