Animula Nook : Tencent et LilliLandia Games annoncent un jeu de simulation de vie dans un monde lilliputien plein de charme

Chéri, j’ai rétréci Animal Crossing

En amont du Tokyo Game Show, où Animula Nook sera présenté, le titre s’annonce avec un premier trailer et de premières informations. Ce jeu propose une expérience atypique où vous y êtes réduit à une taille minuscule dans un monde façonné à partir d’objets du quotidien surdimensionnés (tasses à café, livres, bocaux, etc.). Le cœur du gameplay repose sur un mélange d’exploration, de construction et d’interactions sociales.

On pourra ainsi s’aventurer dans des lieux cachés comme des forêts de plantes d’intérieur, des puits oubliés ou encore de vastes étendues domestiques regorgeant de ressources naturelles. Les éléments à collecter s’inscrivent dans ce cadre lilliputien : gouttes de pluie, rayons de lumière, parfums, boutons, pièces… bref, chaque objet du quotidien devient une matière précieuse.

Votre havre miniature pourra ensuite être personnalisé à votre guise. Il sera possible de transformer des objets ordinaires (cartons de lait, tasses, pots d’épices) en cafés, boutiques ou maisons. Animula Nook comportera également une dimension sociale avec la rencontre d’habitants du monde lilliputien, auxquels vous pourrez offrir des cadeaux, approfondir vos relations et même inviter certains à emménager chez vous. Enfin, le jeu intégrera des fonctionnalités en ligne permettant aux joueurs de partager leurs créations et leurs expériences entre amis.

Malgré la profusion de nouveaux projets qui tentent de surfer sur la vague Animal Crossing, il faut reconnaître qu’Animula Nook dégage un charme particulièrement accrocheur grâce à son esthétique de « coffre à jouets » très charmant.

Animula Nook n’a pas encore de date de sortie, mais sera disponible sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Switch 2 et Mac.