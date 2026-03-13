Animula Nook : le test alpha du simulateur de vie miniature arrive le 19 mars prochain

Déjà 6,3 millions de préinscriptions pour Animula Nook

Animula Nook propose d’explorer un univers peuplé de Lilliputiens, dans lequel vous allez pouvoir créer votre personnage, construire une maison et développer votre communauté. Avant sa sortie officielle, il vous sera possible de l’essayer prochainement grâce à une période de test anticipé. L’alpha du titre permettra notamment de découvrir :

la personnalisation des personnages

la construction et décoration de maisons

l’exploration de la ville miniature de Wuruville

la rencontre avec les premiers habitants de Minietopia

Il sera également possible de découvrir les Wupa, des créatures ressemblant à des chats qui peuplent cet univers. Au-delà de la simple gestion de maison, l’alpha introduira plusieurs zones et activités. Le balcon, par exemple, offrira un nouvel espace pour construire ou jardiner à ciel ouvert. Les joueurs miniatures pourront aussi partir explorer les Wupa Woods, une zone naturelle permettant de récupérer différentes ressources.

Parmi les objets récoltables, nous aurons droit à des pétales, de la soie d’araignée, des champignons ou encore des rayons du soleil en bouteille Ces ressources serviront notamment à la fabrication et à la personnalisation. De plus, il vous sera possible de rencontrer près de 50 personnages appelés les “Minies”, les premiers habitants de Minietopia.

Plusieurs activités sociales seront également disponibles dont de la cuisine, de la danse ou du théatre. LilliLandia Games promet un système de personnalisation sera particulièrement riche avec plus de 500 tenues et meubles disponibles pour aménager les maisons et personnaliser les habitants.

D’après les chiffres du studio, Animula Nook semble déjà susciter un fort intérêt. Le jeu a en effet enregistré plus de 6,3 millions de préinscriptions depuis l’ouverture des inscriptions en février 2026. Pour tenter d’avoir une chance de participer à cet alpha, rendez-vous sur le site officiel. Une fois l’inscription effectué (uniquement via un réseau social ou un compte Google), inscrivez-vous à l’alpha. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 15 mars prochain.

L’apha test débutera à partir du 19 mars 2026 uniquement sur PC via Steam.