Animula Nook : Le jeu de simulation cozy et tout mignon de Tencent sera bientôt jouable avec une alpha

Futur jeu cocooning par excellence ?

Animula Nook s’est brièvement montré lors d’un nouveau teaser qui avait surtout pour but de nous annoncer une alpha fermée. Les inscriptions pour cette dernière sont maintenant ouvertes, de quoi vous permettre de prendre en main pour la première fois ce jeu de simulation. Il faudra cependant être à l’aise avec l’anglais, puisque la traduction française ne sera pas encore intégrée au jeu. Cette alpha n’a pas encore de date précise de lancement, mais ne tardez pas trop à vous inscrire sur le site officiel si vous souhaitez avoir une chance d’y participer.

Notez cependant que cette alpha ne sera disponible sur PC via la version Steam. Voici la configuration requise pour pouvoir profiter de cette alpha :

Windows 10 (64-bit) minimum

CPU : Intel Core i5 (11th Gen) / AMD Ryzen 5 5000 ou équivalent

: Intel Core i5 (11th Gen) / AMD Ryzen 5 5000 ou équivalent GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750

: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750 RAM: 16 Go

16 Go DirectX Version : 12

: 12 Espace nécessaire : 20 Go, SSD recommandé

Animula Nook est prévu sur PC, PS5 et Nintendo Switch 2.