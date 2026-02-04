Animula Nook : Le jeu de simulation cozy et tout mignon de Tencent sera bientôt jouable avec une alpha
Rédigé par Jordan
Pendant un temps, tout le monde cherchait son Genshin-like. Désormais, tout le monde semble vouloir trouver son jeu cozy à la Animal Crossing qui pourrait cartonner sur la durée. Tencent veut sa part du gâteau ici avec Animula Nook, un titre tout mignon qui nous conduit dans un monde de liliputiens avec plein de personnages anthropomorphes. Si le jeu vous rend déjà curieux, vous pourrez bientôt l’essayer lors d’une alpha.
Futur jeu cocooning par excellence ?
Animula Nook s’est brièvement montré lors d’un nouveau teaser qui avait surtout pour but de nous annoncer une alpha fermée. Les inscriptions pour cette dernière sont maintenant ouvertes, de quoi vous permettre de prendre en main pour la première fois ce jeu de simulation. Il faudra cependant être à l’aise avec l’anglais, puisque la traduction française ne sera pas encore intégrée au jeu. Cette alpha n’a pas encore de date précise de lancement, mais ne tardez pas trop à vous inscrire sur le site officiel si vous souhaitez avoir une chance d’y participer.
Notez cependant que cette alpha ne sera disponible sur PC via la version Steam. Voici la configuration requise pour pouvoir profiter de cette alpha :
- Windows 10 (64-bit) minimum
- CPU : Intel Core i5 (11th Gen) / AMD Ryzen 5 5000 ou équivalent
- GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750
- RAM: 16 Go
- DirectX Version : 12
- Espace nécessaire : 20 Go, SSD recommandé
Animula Nook est prévu sur PC, PS5 et Nintendo Switch 2.
Date de sortie : N/C