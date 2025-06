Anima: Gate of Memories I & II Remaster fera revivre la licence d’action-RPG dès la fin de cette année

Pour se rafraîchir la mémoire

C’est en 2016 que l’on découvrait pour la première Anima: Gate of Memories, qui se présentait sous la forme d’un action-RPG passable, mais pas franchement mémorable. Le succès a tout de même été au rendez-vous étant donné qu’une suite a vu le jour sous le nom de Anima: Gate of Memories – The Nameless Chronicles, un épisode mieux reçu qui a ensuite permis au studio de se lancer dans le chantier (trop) ambitieux de Anima: Song from the Abyss.

Avant de découvrir ce dernier, on pourra donc réviser nos bases avec Anima: Gate of Memories I & II Remaster, qui améliorera l’expérience visuelle des deux précédents opus tout en corrigeant quelques détails concernant le gameplay afin d’appâter autant les fans que les nouveaux venus. On découvre le résultat avec une première vidéo, et des comparatifs avant-après que vous pouvez admirer à la fin de cet article.

Anima: Gate of Memories I & II Remaster sortira en deux temps, d’abord quelque part durant l’automne 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Une version Switch 2 est quant à elle prévue pour 2026, sans date plus précise à se mettre sous la dent pour le moment.