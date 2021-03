Anima: Song from the Abyss

Anima: Song from the Abyss est une nouvelle adaptation basée sur le même univers que son prédécesseur : Anima : Gate of Memories sorti en 2016. Ce J-RPG présente des combats dynamiques en temps réel et nous laisse contrôler deux personnages différents avec leurs propres spécificités de gameplay. Le titre prend alors place dans le monde de Gaia où un zeppelin impérial s'échoue mystérieusement. Le seul chevalier de l'Ordre encore présent va alors conclure un pacte avec une puissante sorcière en échange de son salut.