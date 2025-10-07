Amazon : Voici une sélection des meilleurs bons plans jeux vidéo pour les Jours Flash Prime
Publié le :
Rédigé par Jordan
Amazon ne manque pas de périodes de soldes. Le site marchand s’affranchit généralement des périodes habituelles pour proposer ses propres journées de réduction sous divers noms, comme les Prime Day ou les Jours Flash Prime. Ce sont ces derniers qui ont commencé aujourd’hui, avec au programme des milliers de réductions sur tous les types de produits. Ici, ce ne sont pas les aspirateurs ou les frigos qui nous intéressent, mais bien les offres jeux vidéo (et high-tech). Voici donc une liste des offres jeux vidéo à ne pas manquer durant les Jours Flash Prime d’Amazon.
Quelles sont les meilleures offres jeux vidéos des Jours Flash Prime ?
Pour les Jours Flash Prime d’Amazon, on a droit à quelques réductions intéressantes sur plusieurs jeux et produits high-tech. On vous résume ici notre sélection des offres à ne pas manquer.
PS5
- A Quiet Place – The Road Ahead à 14,99 €
- Assassin’s Creed Shadows Limited Edition à 49,99 €
- Fatal Fury City of the Wolves – Special Edition à 24,99 €
- Fatal Fury City of the Wolves – Deluxe Edition à 34,99 €
- Gears of War Reloaded à 33,99 €
- Goldorak: Le Festin des loups à 16,44 €
- Kingdom Come : Deliverance II à 39,99 €
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered à 24,99 €
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Deluxe Edition à 39,99 €
- Robocop: Rogue City à 17,90 €
- The Plucky Squire à 14,99 €
- The Plucky Squire Deluxe Edition à 29,99 €
PS4
Xbox Series
- A Quiet Place – The Road Ahead à 14,99 €
- Assassin’s Creed Shadows Limited Edition à 49,99 €
- Fatal Fury City of the Wolves – Special Edition à 24,99 €
- Kingdom Come : Deliverance II à 39,99 €
Switch
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered à 24,99 €
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Deluxe Edition à 39,99 €
- Metal Slug Tactics à 17,38 €
- Rune Factory: Guardians of Azuma à 34,99 €
- Schtroumpfs Kart – Turbo Edition à 14,99 €
- The Plucky Squire à 19,99 €
- The Plucky Squire Deluxe Edition à 29,99 €
Meta Quest
Consoles
Jusqu’à quand ont lieu les Jours Flash Prime ?
À l’instar des Prime Days, les Jours Flash Prime sont réservés aux membres Amazon Prime, qui peuvent bénéficier de tout un tas de réductions durant une courte période, avec des remises exceptionnelles. Cette année, les Jours Flash Prime se tiennent du 7 au 8 octobre 2025. Durant ces 48 heures, les membres Prime peuvent bénéficier de milliers de promotions sur de nombreux produits. Vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours qui vous donnera accès à ces promotions.
