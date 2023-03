Aliens Dark Descent : Le jeu de stratégie en temps réel trouve une date de sortie

Parmi les récents jeux Aliens qui ont été dévoilés, Aliens Dark Descent fait quelque peu figure d’ovni avec une proposition singulière : celle d’un jeu de stratégie en temps réel qui donne un autre regard sur cet univers si captivant. Notre premier contact avec le jeu de Focus Entertainment et Tindalos Interactive nous avait laissé une bonne impression et il nous tardait maintenant d’avoir plus de détails sur le titre. C’est via IGN que l’on découvre un nouveau trailer de gameplay, qui nous donne même une date de sortie.

Passez l’été avec les Xénomorphes

Préparez-vous à bien gérer vos troupes pour lutter contre les Xénomorphes, puisque Aliens: Dark Descent sortira tout juste avant l’été prochain. Le jeu est maintenant prévu pour le 20 juin sur les différentes plateformes annoncées.

Ce nouveau trailer a pour mission de nous présenter les bases du jeu, qui nous demandent de prendre le contrôle d’une unité chargée d’éliminer la menace des Xénomorphes sur une lune. Il faudra être précis dans les ordres que l’on donnera à nos soldats, même dans le feu de l’action, puisque la mort est définitive dans le jeu et il serait dommage de perdre bêtement un personnage que vous avez passé des heures à entraîner.

Aliens: Dark Descent sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.