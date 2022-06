Aliens: Dark Descent

Aliens: Dark Descent est un jeu d'action et de stratégie en temps réel en vue isométrique, dans lequel on incarne des soldats chargés de lutter contre de nombreux Xenomorphes. Il faut accomplir des niveaux en donnant des ordres à toute son équipes, tout en améliorant les compétences de chacun et en choisissant les classes de chaque personnage. Il faut aussi bien gérer ses ressources et bien prévoir ses stratégies afin d'éviter des morts, qui sont définitives.