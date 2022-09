Aliens: Dark Descent : Nous l’avons vu, premières infos sur le jeu tactique de Tindalos Interactive

Aliens: Dark Descent, c’est le nouveau jeu du studio français Tindalos Interactive, après notamment un Battlefleet Gothic : Armada 2 sympathique. Pour redonner un vrai coup de jeune à la licence Aliens, qui n’a pas sorti de jeu transcendant dernièrement, se contentant d’un Alien Fireteam Elite tout juste bon, le studio décide de proposer cette fois-ci un Aliens: Dark Descent à la sauce stratégie et tactique. Nous avons pu le voir pendant 20 bonnes minutes, et voici les premières infos à son sujet.

Un jeu extrêmement exigeant

Avant de rentrer un peu plus en détails sur cette vidéo de gameplay de 20 minutes présentée à la presse, il faut savoir que le titre nous emmènera pas moins de 20 ans après Aliens 3, réalisé on le rappelle par David Fincher en 1992. Et côté gameplay, on retrouvera clairement un aspect très stratégie et tactique. En somme, un genre de jeu que Tindalos Interactive maitrise à la perfection, et sachez que la vidéo nous montrait une escouade avançant prudemment.

En effet, le soft nous fera progresser à la manière d’un jeu de stratégie classique, en cliquant sur l’endroit désiré, afin de faire avancer votre équipe de marines lourdement armés. La progression sera assurément assez lente dans les niveaux, mais le côté tactique pointera le bout de son nez une fois les hordes d’aliens vous arrivant dessus. D’ailleurs, afin de les éliminer proprement un à un, il sera possible de ralentir le temp un moment en allant dans le menu d’action de l’un de vos marines, et ainsi choisir les bonnes armes au bon moment, afin de vous sortir de ce genre de situations complexes. Qu’on se le dise, le soft sera réellement exigeant.

Notez que le jeu s’offrira trois classes de marines différentes. Nous avons pu voir que lors de vos missions, vous aurez en visuel un statut d’agressivité des aliens, qui vous indiquera si ces derniers vous prennent en chasse ou non. Il y aura bien évidemment le mythique motion tracker à installer dans divers endroit du niveau afin de voir où se situent les nombreux aliens. Cependant, ces derniers peuvent les détruire, ce qui vous fait perdre le visuel de la zone auparavant explorée.

Concrètement, pas mal d’aspects seront à prendre en compte, comme la jauge de stress de vos marines. Si celle-ci tombe à zéro, vous pourrez être sûr que vos soldats seront beaucoup moins efficaces sur les tirs de suppression, mais pourront aussi ne plus obéir à vos ordres. Voilà des points assez fâcheux auxquels il faudra faire extrêmement attention. En somme, Aliens: Dark Descent nous a paru intéressant et captivant sur pas mal de points, même si nous émettons des réserves sur la probable répétitivité des divers niveaux, voire son côté exigeant qui peut rebuter certains joueurs. Notez au passage qu’évidemment les munitions seront aussi à compter lors des missions, renforçant encore notre impression que le jeu ne sera peut-être pas à mettre dans toutes les mains.

Des missions longues, et un système à la XCOM

Ces points resteront à vérifier à sa sortie prochaine bien évidemment. Sachez que la plupart des missions d’Aliens: Dark Descent seront relativement longues. Il faudra de manière générale compter environ 1h pour voir le bout de chacune d’entre elles. Comme dit plus haut, on attend d’en voir plus pour nous prononcer sur la variété des situations. En effet, la seule mission que nous avons vue consistait à trouver et escorter un ingénieur jusqu’au point d’extraction.

Pour le reste, sachez que nous avons pu voir que le titre disposera d’un QG à la XCOM. Et c’est sur ce système du jeu de Firaxis que le titre de Tindalos Interactive se reposera donc, avec certainement des variantes significatives. Il sera possible de recruter des marines, de les upgrader en fonction des missions réussies, et également personnaliser leur équipement. Cela paraissait assez classique, comme le fait que vos marines peuvent mourir définitivement lors des nombreuses missions, et qu’il sera même possible d’y retrouver le cadavre de vos comparses sur les missions suivantes. Le tout paraissait bien huilé dans l’absolu, mais nous demandons à en voir plus afin de se forger un avis plus concret.

Aliens: Dark Descent sera de sortie l’année prochaine sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.