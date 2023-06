Modifier l’inclinaison des tourelles automatiques – Aliens : Dark Descent

Simple comme bonjour, à condition de le savoir

Aliens : Dark Descent n’est pas un jeu facile. Mais vous le savez déjà si vous avez terminé sur cet article, c’est certain. Il faut y gérer avec minutie ses différentes ressources, jouer la carte de la furtivité autant que faire se peut, et en dernier recours, organiser ses offensives de la manière la plus efficace qui soit. Ce qui passe, la plupart du temps, par l’utilisation de tourelles automatiques. Or, le titre ne nous explique pas clairement comment nous en servir.

Bien sûr, nous avons les bases : l’utilisation des compétences de l’escouade (en appuyant sur la gâchette basse droite sur consoles, et dans lesquelles on navigue avec les gâchettes hautes, toujours sur consoles). Mais une fois la tourelle sélectionnée, que faire ? Rien de bien compliqué, rassurez-vous, mais si vous ne connaissez pas cette manipulation ridicule de facilité, vous risquez malgré tout de chercher bêtement pendant un moment.

Ainsi, pour modifier l’inclinaison d’une tourelle automatique (ou d’un trépied d’artilleur), il vous faut d’abord sélectionner ladite tourelle. Lorsque celle-ci est sortie de l’inventaire et s’affiche sur le terrain, il vous suffit de laisser appuyer la touche permettant de la placer (A sur Xbox, X sur PlayStation, clic gauche sur PC), puis d’ajuster la visée en vous servant de la souris, ou du stick analogique gauche. Enfin relâchez la touche.

Effectivement, ça n’a l’air de rien, mais beaucoup de joueurs ont buté sur cette petite errance du gameplay, qui n’est pas expliquée très clairement, et pour laquelle aucune aide textuelle n’a été écrite dans le codex du jeu.