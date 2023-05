Aliens: Dark Descent : Le jeu d’action et de stratégie en temps réel de Tindalos Interactive passe gold

Au cas où vous n’auriez jamais entendu parler de cette production, celle-ci vous invitera à diriger une escouade de Marines Coloniaux dans l’unique but de mettre fin à une infestation Xénomorphe d’un nouveau genre. Du Facehugger au Prétorien, en passant par la Reine, les déserteurs de la Weyland-Yutani ou encore des créatures inédites pour la licence, les ennemis que vous croiserez sur votre chemin seront à priori aussi nombreux que variés et ils vous obligeront à progresser avec prudence car toute mort d’un membre de votre équipe est définitive.

We're delighted to announce that #AliensDarkDescent has gone GOLD! 🖤

See you on June 21 on Planet Lethe: https://t.co/VyOeMS8gOI pic.twitter.com/jHAAAgQ3Yn

