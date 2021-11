Airborne Kingdom : le royaume volant continue son épopée sur console

Disponible depuis décembre dernier sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store, Airborne Kingdom voyage vers d’autres horizons et voit désormais le jour sur l’entièreté des consoles de salon ancienne et nouvelle génération.

Le royaume s’exporte sur consoles

Dès aujourd’hui disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 et PlayStation 5, le titre de The Wandering Band LLC présente l’épopée d’un royaume volant sillonnant le désert dans lequel différentes tribus se sont établies et avec lesquelles le joueur pourra négocier.

Entre exploration et city-builder, le titre permet de rechercher et de débloquer différentes technologies tout en recrutant des personnages prêts à mettre leurs talents à l’épreuve afin de développer la merveille flottante. Si vous voulez un avis plus approfondi sur le titre, vous pouvez consulter notre test PC de Airborne Kingdom à ce lien.