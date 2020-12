Avec une sortie plutôt discrète en cette fin d’année, Airborne Kingdom n’a pas fait beaucoup parler de lui. Pourtant, présenté comme un titre mêlant jeu de gestion et d’exploration, il se décrit comme parfait pour des soirées sans prise de tête. Disponible depuis le 17 décembre sur l’Epic Games Store, il est passé entre nos mains et on vous le présente en vidéo.