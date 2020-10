Airborne Kingdom dévoile sa date de sortie et prendra son envol le 17 décembre

Le premier titre de The Wandering Band LLC a annoncé sa sortie prochaine sur l’Epic Games Store. En effet, Airborne Kingdom sera disponible sur PC et Mac le 17 décembre prochain tout en étant déjà disponible à la précommande sur l’EGS avec un prix affiché à 20,99€.

Une forteresse volante se profile à l’horizon !

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce titre, Airborne Kingdom est un city-builder qui vous permet de construire votre propre royaume volant. Ce dernier survole alors un monde aride et généré de façon procédurale. Il devient possible au cours de l’aventure de nouer des relations avec d’autres royaumes terrestres en leur venant en aide à travers différentes quêtes.

Annoncé l’année dernière via un premier trailer et affiché dans un premier temps sur Steam, ce titre a de nouveau fait parler de lui il y a quelque mois afin de dévoiler son arrivée et son exclusivité sur la boutique d’Epic Games. Il ne reste donc plus que quelques mois à attendre avant de sillonner le monde désertique du jeu à bord de sa cité volante !