Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Mythology Retold font eux aussi le chemin vers la PS5

La nouvelle stratégie de Xbox bat son plein

Juste avant la sortie de Civilization VII, Microsoft tient à nous rappeler qu’il a lui aussi un pied dans le genre de la stratégie en faisant en sorte que Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Mythology Retold soient reconnus par un nouveau public, qui pourra en plus profiter du cross-play avec ces versions PS5.

Les jeux de Tantalus Media, Worlds Edge et Forgotten Empires sont donc les prochains titres édités sous la bannière des Xbox Game Studios à sortir sur PS5, avec tout d’abord Age of Mythology: Retold qui sera disponible sur la console de Sony dès le 4 mars (ou le 27 février en précommandant l’édition Premium). Une date qui coincide avec la sortie d’un nouveau DLC pour le jeu, « Immortals Pillars », qui mettra en avant le panthéon chinois via 12 nouveaux dieux et une campagne supplémentaire, avec des maps en plus et des unités légendaires à recruter.

Viendra ensuite Age of Empires II: Definitive Edition, dont le portage PS5 est prévu pour le printemps, sans plus de précisions pour le moment. Là encore, cette sortie sera liée à l’arrivée d’une extension pour le jeu, qui sera disponible sur toutes les plateformes.

Et bientôt Age of Empires IV ? Il n’est pas encore question de le dire, mais le jeu aura tout de même droit à pas mal de contenu cette année grâce à la sortie de deux DLC. Peut-être que l’un d’eux sera aussi lancé en même temps qu’une version PS5, maintenant que tout est envisageable.