Age of Mythology: Retold : Le jeu de stratégie en temps réel sortira la 4 septembre sur PC, Xbox One et Xbox Series

« Arkantos, réveillez-vous ! »

Pour rappel, ce titre se présente comme une version entièrement modernisée de celui initialement commercialisé en 2002. Souhaitant rassembler les anciens et nouveaux joueurs, il intégrera diverses améliorations de gameplay et graphiques, une campagne composée d’une cinquantaine de missions scénarisées mettant en scène ses quatre civilisations jouables (grecque, nordique, égyptienne et atlante), un multijoueur pouvant opposer 12 personnes sur une même carte, ainsi que le nouveau mode solo et coopératif Arène des Dieux.

Déjà disponible en précommande, la production propose à la vente deux éditions : Standard et Premium. Concernant la seconde, elle inclut un accès anticipé de sept jours, deux packs de contenus (Freyr et Legacy Deity Portraits) et deux extensions qui seront accessibles day one.

Rendez-vous dans moins de deux mois pour le lancement d’Age of Mythology: Retold sur PC, les consoles Xbox et le Xbox Game Pass.