AG French Direct : Une quinzaine de démos inédites seront jouables

C’est l’événement à ne pas manquer ce mois-ci : l’AG French Direct revient avec une nouvelle conférence qui aura lieu le 17 mai à 17 heures. Si celle-ci devrait réserver pas mal de surprises, avec des annonces de nouveaux jeux indépendants, des bandes annonces de gameplay et des dates de sortie, elle sera également suivie de plusieurs autres choses importantes, notamment une page Steam.

Des démos inédites jouables pour la 1ère fois

Cette page Steam regroupera l’ensemble des participants et des nouveaux titres présentés pour vous inviter à les wishlist, mais aussi une quinzaine de démos qui seront déployées. Ces démos seront disponibles dans la foulée de la conférence et permettront aux joueurs et joueuses de tester en avant-première une partie des jeux montrés. Certaines seront des anciennes builds avec des nouveautés, tandis que d’autres démos seront absolument inédites à l’AG French Direct, avec des jeux jouables pour la toute première fois.

Pour l’instant, la page Steam n’est pas encore en ligne mais sera accessible dès le début de la conférence. Une quinzaine de démos est attendue pour une durée limitée : il faudra donc faire vite et les télécharger avant le 21 mai pour en profiter. Et si vous n’avez malheureusement pas le temps ou de PC suffisamment puissant, une poignée de streamers, créateurs et créatrices de contenus joueront à certaines de ces démos, l’occasion d’en voir un peu plus en ligne !

Pour rappel, l’AG French Direct se tiendra le mercredi 17 mai à 17 heures et sera diffusé sur YouTube, Facebook et Twitch. Un peu plus de 35 jeux seront montrés avec des nouveautés, dont certains qui seront dévoilés en exclusivité. De nouvelles informations seront régulièrement communiquées sur la page de l’événement.