After Us annoncé par Piccolo Studio (Arise: A Simple Story) prévu pour le printemps 2023

Cette nuit s’est déroulée la traditionnelle cérémonie annuelle des Game Awards. Jonchée de World Premiere et de présentations en tout genre, celle-ci nous a permis de découvrir de nombreux titres à venir l’année prochaine, parmi lesquels figurent peut-être une future petite pépite de 2023. A l’aide d’un premier trailer, Piccolo Studio a levé le voile sur After Us, leur prochain jeu d’aventure et d’exploration.

Incarnez Gaïa dans un monde post-humanité

Si ce nouveau projet nous fait immédiatement de l’œil, c’est parce qu’il est chapeauté par le studio barcelonais Piccolo, que l’on connait pour le très sympathique Arise: A Simple Story. Pour ce nouveau titre, l’équipe s’est entourée de Private Division pour l’édition, label de Take-Two Interactive et va continuer à aborder des thèmes forts, dans un monde post-humanité.

On y incarnera Gaïa, l’esprit de la vie, qui va essayer d’apporter un peu d’espoir à une planète brisée et surréaliste. Son objectif sera de sauver l’âme des animaux éteints tout en faisant face aux nombreux dangers qui ravagent la terre. Résolument plus action que leur précédent jeu, After Us garde tout de même l’ADN du studio, avec une narration forte, des phases d’exploration, et une direction artistique singulière.

Cette fois-ci, le personnage peut sauter, glisser, courir et nager, et faire face à des ennemis mortels. On y croisera le destin tragique de nombreuses créatures qui se sont éteintes suite aux déboires de la société, en revivant par exemple, le harponnage de la dernière baleine ou encore la traque de l’ultime cerf existant.

Alexis Corominas, Game Director chez Piccolo Studio s’est confié « After Us est un jeu qui parle d’héritage et d’espoir », explique. « Nous avons cherché à créer une expérience de jeu prenante qui mélange narration poignante, mécaniques uniques et concepts créatifs. Nous avons hâte de voir la réaction des joueurs quand le jeu sortira au printemps prochain. »

Pas encore de date de sortie précise mais l’on nous donne rendez-vous au printemps 2023. Quant aux plateformes de sortie, After Us est prévu sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S et sera vendu au prix de 29.99€. Peu avant l’officialisation, nous avons pu interviewer les développeurs en exclusivité sur ce nouveau projet. Retrouvez prochainement notre interview dans son intégralité.