After Us : Du gameplay commenté et une date de sortie pour le nouveau titre de Piccolo Studio

Annoncé fin d’année dernière lors du pré-show de la cérémonie des Game Awards, After Us a refait surface la nuit dernière. A l’occasion de l’édition printanière du Future Games Show, le prochain titre de Piccolo Studio (Arise: A Simple Story) et de Private Division s’est un peu plus montré par l’intermédiaire d’un trailer de gameplay commenté ainsi que dévoilé sa date de sortie fixée au 23 mai sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Lancement le 23 mai sur PC, PS5 et Xbox Series

Pour rappel, ce jeu d’aventure et d’exploration nous invitera à incarner Gaia, l’esprit de la vie, dans un univers post-humanité abstrait et surréaliste. Chargée de donner une seconde chance à la planète, cette entité doit ressusciter différentes créatures après avoir découvert leurs derniers instants, tout en se méfiant des dangereux dévoreurs qui parcourent encore le monde.

Rendez-vous dans environ deux mois pour poser les mains sur After Us sur PC et consoles. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette production, n’hésitez pas à consulter notre interview des réalisateurs Alexis Corominas et Jordi Ministral publiée quelques jours seulement après son officialisation.