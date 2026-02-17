Activision débranche totalement Call of Duty: Warzone Mobile après son retrait des boutiques en ligne

Une fin annoncée depuis presqu’un an

Jusqu’ici, il était encore possible de profiter de Call of Duty: Warzone Mobile même si ce dernier était complètement délaissé. Ce n’était cependant qu’une question de temps avant qu’Activision débranche les serveurs de ce jeu qui n’est plus rentable. Dès le 17 avril 2026, il ne sera donc plus possible d’accéder au jeu mobile :

« Les serveurs de Call of Duty: Warzone Mobile seront mis hors ligne le 17 avril 2026, après quoi le jeu ne sera plus disponible. D’ici là, les joueurs pourront continuer à accéder au jeu et à interagir avec le contenu existant. Nous sommes profondément reconnaissants envers la communauté qui a soutenu Call of Duty: Warzone Mobile et envers les développeurs qui ont donné vie à cette expérience. La passion et les commentaires des joueurs continuent de façonner l’avenir de la franchise Call of Duty, et nous avons hâte de proposer des contenus saisonniers et des mises à jour fascinantes pour Call of Duty: Mobile. »

Notez que vous devrez dépenser vos points COD dans le jeu avant cette date, puisque aucun remboursement n’est prévu. Un sacré échec sur ce marché pour Activision, qui doit donc reconcentrer ses efforts sur Call of Duty Mobile qui, lui, est encore vivant.