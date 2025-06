Cyberpunk 2077 est le jeu qui s’est le plus vendu sur Switch 2 chez les éditeurs tiers au lancement de la console

Les jeux non-Nintendo relégués au second plan

Les acheteurs de la Nintendo Switch 2 se sont principalement rués sur le pack comprenant la console et Mario Kart World, ce qui était suffisant pour beaucoup en attendant d’autres jeux Nintendo. Il y a pourtant de nombreux portages de jeux en provenance d’éditeurs tiers, mais ceux-ci sont naturellement cachés par l’engouement autour du jeu de kart.

Le journaliste Christopher Dring (via The Game Business) a voulu faire un point sur les ventes de ses jeux et s’appuie ainsi sur les données de différents organismes pour affirmer que les jeux d’éditeurs tiers sur Switch 2 s’en sortent mieux que sur la première Switch, à son lancement. Malgré cela, les ventes restent tout de même minimes, pour ne pas dire très décevantes.

Il faut également prendre en compte qu’il y a davantage de jeux sortis en version physique sur Switch 2 qu’au lancement de la Switch, ce qui fausse un peu la comparaison. Si les chiffres ne sont pas tout à fait reluisants, c’est aussi parce que les versions physiques des jeux d’éditeurs sur Switch 2 ne conviennent pas à tout le monde, dans la mesure où beaucoup d’éditeurs se sont tournés vers les Game Key Cards, ces cartouches qui ne contiennent pas l’intégralité du jeu et qui demandent un téléchargement.

Et c’est peut-être pour cela que Cyberpunk 2077 tire son épingle du jeu, outre le fait qu’il s’agissait là de l’un des jeux les plus majeurs du line-up. Selon l’institut NielsenIQ, le jeu de CD Projekt Red est le plus vendu sur Switch 2 parmi tous les autres jeux d’éditeurs tiers, hors Nintendo donc. Ce portage fait aussi mieux que The Witcher 3 sur Switch à son lancement, alors que la base installée de consoles est bien plus réduite. Une victoire pour le studio polonais, qui a mis beaucoup d’efforts dans ce portage loin d’être évident.