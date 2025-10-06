2XKO : Une nouvelle cinématique vient fêter le lancement de l’accès anticipé du jeu, et révèle un nouveau champion

L’identité du prochain champion est plus que suggérée ici

Dans cette nouvelle bande-annonce de 2XKO, avec un morceau chanté par Courtney LaPlante du groupe Spiritbox, ce sont Ekko et Ahri qui sont mis en avant, pour bien insister sur la notion de duos dans ce jeu de combat en 2vs2.

Au-delà de leur relation de confiance qui s’installe progressivement contre un Yasuo qui ne fait pas le poids tout seul, on semble également découvrir que Warwick sera bien l’un des personnages jouables du jeu. La bête montre toute sa férocité ici et on imagine qu’elle devrait débarquer dans le roster d’ici quelques semaines.

2XKO sortira en accès anticipé dès le 7 octobre sur PC. Des versions consoles PS5 et Xbox Series arriveront quant à elles un peu plus tard à une date indéterminée.