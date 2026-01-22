1348 Ex Voto, le jeu d’action-aventure médiéval italien, sortira le 12 mars sur PC et PS5, la version Xbox Series est annulée

Ex Xbox

La sortie de 1348 Ex Voto se précise donc puisque moins de deux mois nous sépare désormais de sa disponibilité. Pour fêter cela, Dear Villagers nous a diffusé un trailer centré sur son histoire. Rappelons qu’elle mettra en scène la chevalière Aeta à la recherche de Bianca, son être le plus cher.

Baser son expérience sur l’époque médiévale européenne, un titre comme Kingdom Come Deliverance II l’a très bien fait l’an dernier. Sans autant de moyens et avec un scope bien plus restreint, se trouvant davantage dans de l’action-aventure agrémentée d’exploration, 1348 Ex Voto compte aussi miser sur l’authenticité. Le studio italien Sedleo a construit son gameplay à l’épée en s’inspirant des arts martiaux de l’époque, tout comme les environnements devraient s’avérer fidèle à l’Italie de cette période-là.

1348 Ex Voto sortira le 12 mars sur PC (via Steam et Epic) et PS5. La version Xbox Series est quant à elle hors course afin de « concentrer les efforts du studio pour délivrer la meilleure expérience possible sur PC et PlayStation ».